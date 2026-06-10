Японская делегация оценила производство голубики на Закарпатье

Предприятие "Блу Берри", работающее в селе Великие Лучки на Закарпатье, посетила делегация Японской организации содействия внешней торговле (JETRO), сообщили на странице предприятия. В хозяйство прибыл заместитель генерального директора организации Томохиро Йодено.

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Во время визита гостям продемонстрировали производственные мощности предприятия, а также современные технологии выращивания и послеуборочной доработки голубики. Особое внимание было уделено качеству продукции и соответствию международным стандартам.

В компании отметили, что JETRO является правительственной структурой Японии, которая помогает иностранным компаниям выходить на японский рынок. Поэтому визит представителя такого уровня является важным сигналом для украинских производителей ягодной продукции.

Украинская ягода имеет перспективы на премиальном рынке

На предприятии отмечают, что знакомство международных партнеров с возможностями украинского агросектора особенно важно в условиях войны. Несмотря на все вызовы, производители продолжают инвестировать в развитие, модернизировать производство и работать над расширением экспорта.

В компании убеждены, что подобные встречи создают новые возможности для торгового сотрудничества между Украиной и Японией, а также открывают доступ к одному из самых платежеспособных и требовательных рынков мира.

Представители хозяйства подчеркивают, что украинская голубика уже соответствует высоким международным требованиям по качеству и безопасности продукции. Именно поэтому в отрасли рассчитывают на дальнейшее укрепление позиций украинских ягод на мировом рынке и расширение географии экспорта.

Украинская клубника обвалилась в цене: когда ягода станет еще доступнее

В Украине продолжает дешеветь земляника садовая, и тенденция продолжается уже вторую неделю подряд. Из-за роста предложения и сдержанного спроса производители вынуждены пересматривать цены в сторону снижения.

В то же время спрос остается умеренным, что усиливает конкуренцию между производителями. Из-за быстрой потери товарных качеств ягод фермеры не могут долго хранить продукцию, поэтому вынуждены активно снижать отпускные цены.

Сейчас землянику садовую украинские хозяйства реализуют по 120 – 200 гривен за килограмм. В среднем это на 21% дешевле, чем неделей ранее.