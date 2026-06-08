Овочі борщового набору продовжують дорожчати

Протягом минулого тижня в Україні зросли ціни на більшість овочів, які традиційно входять до так званого борщового набору, повідомляють аналітики EastFruit. Подорожчала як продукція минулорічного врожаю, так і овочі нового сезону.

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Єдиним винятком стала рання картопля, яка дещо втратила в ціні (з 50 – 90 до 50 – 80 гривень за кілограм). Водночас на ринку зберігається тенденція до здешевлення тепличних томатів (з 100 – 135 до 90 – 155 гривень за кілограм). Також нижчими стали ціни на огірки (з 40 – 62 до 35 – 65 гривень за кілограм) та солодкий перець, який лише нещодавно почав дешевшати (з 155 – 170 до 130 – 170 гривень за кілограм).

У сегменті інших овочів зафіксовано різноспрямовану динаміку. Пекінська та цвітна капуста додали у вартості, тоді як кабачки та баклажани продавалися дешевше, ніж тижнем раніше. Особливо помітним стало падіння цін на зелений горошок (з 150 – 200 до 70 – 90 гривень за кілограм). Водночас спаржа та свіжа зелень продовжили дорожчати через обмеженішу пропозицію.

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Фрукти та ягоди змінювалися в ціні нерівномірно

У фруктово-ягідному сегменті єдиної тенденції не спостерігалося. Запаси яблук поступово скорочуються, що сприяло зростанню цін на цю продукцію (з 22 – 55 до 28 – 55 гривень за кілограм). Натомість груші стали доступнішими для покупців (з 40 – 135 до 50 – 80 гривень за кілограм).

Серед імпортних фруктів подорожчали ківі та лимони, тоді як банани та авокадо навпаки втратили в ціні. На ягідному ринку продовжилося сезонне здешевлення черешні (з 200 – 250 до 130 – 220 гривень за кілограм) та лохини (з 550 – 800 до 500 – 650 гривень за кілограм) через збільшення обсягів пропозиції.

Разом із тим абрикоси за тиждень подорожчали (з 100 – 150 до 125 – 200 гривень за кілограм). Щодо суниці садової, то значних змін вартості не зафіксовано, однак ціновий діапазон на цю ягоду став вужчим (з 100 – 200 до 120 – 190 гривень за кілограм), що свідчить про поступову стабілізацію ринку.

На ринку томатів обвал цін: тепличники масово продають новий урожай

В Україні почали дешевшати тепличні помідори через збільшення пропозиції нового врожаю. Виробники вже змушені переглядати цінники, оскільки попит не встигає за темпами надходження продукції на ринок.

Експерти ринку наголошують, що нинішнє зниження вартості помідорів є типовим для початку літнього сезону. Саме в цей період на ринок надходять значні обсяги продукції з українських теплиць, що традиційно впливає на ціни.

Водночас нинішні цінники залишаються вищими, ніж торік. За даними аналітиків, в аналогічний період 2025 року помідори в Україні продавалися в середньому на 37% дешевше, ніж зараз.