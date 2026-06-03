Якими темпами дорожчає хліб у 2026 році?

Здорожчання хліба в Україні значно пришвидшилося, однак зростання витрат виробники не можуть повністю переносити на споживачів. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

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Науковиця зауважує, що попит на сегмент соціальних сортів хліба є особливо чутливим до зміни цін. Тому подорожчання хліба відбувається поступово, але стабільно. Цьогоріч його темпи значно випереджають показники 2025 року.

Світлана Черемісіна, докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Щомісячні темпи здорожчання асортиментного ряду продукції хлібопекарської галузі протягом 2026 року в 1,5 – 2 рази перевищують аналогічні торішні показники.

За наведеними експерткою даними, у 2025 році темпи здорожчання хліба щомісяця були наступними:

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хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – 1,5 – 2%;

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – 0,9 – 1,5%;

хліб житній – 0,6 – 1,3%;

батон – 0,5 – 1%.

Тренд на подорожчання, ймовірно, продовжиться й надалі, зважаючи на погіршення енергетичної ситуації в Україні та значне здорожчання пального.

Відомо, що з початку 2026 року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 6,6% – до 64,55 гривні за кілограм, а хліб пшеничний з борошна першого ґатунку додав у ціні 9,4% і нині коштує 53,42 гривні за кілограм.

Також на 6,7% зросла ціна на житній хліб – до 54,65 гривні за кілограм. Батон здорожчав на 5,4% і коштує нині 32,47 гривні за 500 грамів.

Зауважте! Тільки за травень хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 3,5%, а з борошна першого ґатунку – 3,4%. Житній хліб подорожчав на 2,9%, а батон – на 1,9%.

Яких цін на хліб чекати у червні?

За прогнозом експертки Світлани Черемісіної, у червні пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку коштуватиме мінімум на 3 – 5% більше: орієнтовно 66 – 67 гривень за кілограм.

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросте в ціні ще на 3 – 5% – до 55 гривень за кілограм. Житній хліб очікувано подорожчає на 2,5 – 4% – до 56 – 57 гривень за кілограм.

Батон же може коштувати на 3 – 4% більше, а саме – 33 – 34 гривні за 500 грамів.

Зауважимо, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері "Новини.LIVE" висловив прогноз щодо здорожчання хліба в середньому на 25% за підсумками 2026 року.

Що буде з цінами на випічку й кондитерські вироби?

Оскільки стрімко збільшувати ціну хліба виробники не можуть, вони частково намагатимуться компенсувати зростання витрат за рахунок продукції з вищою рентабельністю. Насамперед – кондитерських та здобних виробів.

З огляду на це, експертка Світлана Черемісіна прогнозує подальше випереджувальне зростання цін на окремі види кондитерської продукції, випічки та продукції з доданою вартістю. Саме на них виробники матимуть змогу швидше перекладати зростання виробничих витрат.

Високі виробничі витрати галузі залишатимуться основними чинниками подальшого здорожчання хліба та хлібобулочних виробів.

Чому дорожчає хліб в Україні?

Серед причин підвищення цін на хліб в Україні – суттєве зростання вартості електроенергії та енергоресурсів в умовах погіршення енергетичної ситуації через обстріли. Витрати на енергозабезпечення є одним із ключових елементів собівартості продукції підприємств, які мають безперервний виробничий цикл.

На кінцеву вартість хліба для споживача суттєво впливає й подорожчання пального та логістичних послуг. Через це зростають витрати на транспортування сировини й готової продукції.

Підвищення зарплат у галузі в умовах дефіциту кадрів також чинить додатковий тиск на ціни. Водночас дорожчають борошно, пакування, дріжджі та інші складники виробництва. Додатковими факторами ризику для цінової ситуації у червні будуть загальна інфляційна динаміка в економіці, девальвація гривні та збереження високого рівня воєнних ризиків.

Як зростали ціни на хліб торік?

З початку 2025 року хліб із різних видів борошна здорожчав на 11 – 15%. Найбільшого зростання зазнав хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, додавши в ціні 15,4%. Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку став на 12,1% дорожчим.

Водночас ціни на хліб житній за рік зросли на 11,3%, а на батон – на 9,3%. Щомісяця хліб дорожчав на 0,5 – 2% залежно від виду.