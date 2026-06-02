Українці у червні продовжать відчувати вплив цінових коливань на ключових ринках: від пального й харчових продуктів до курсу валют і нерухомості. Експерти прогнозують відносну стабільність гривні завдяки перспективам зовнішнього фінансування.

На ринку пального очікується поступове зниження цін на дизель та автогаз, тоді як бензин, ймовірно, залишиться стабільним. На ринку нерухомості можливе подорожчання квартир у новобудовах.

24 Канал зібрав прогнози експертів щодо змін, яких можна очікувати в червні.

Чого чекати від курсу долара та євро

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів, що історично червень є місяцем зміцнення гривні. За останні 26 років тільки 5 разів вона девальвувала з середніми темпами 0,6%. Решту часу цього місяця гривня посилювалася в середньому на 0,9%.

Експерт говорить, що сценарії коливань курсів долара та євро залежатимуть, зокрема, від виконання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом і надходження зовнішньої допомоги. Йдеться про скасування пільг на оподаткування міжнародних посилок до 150 євро, яке має схвалити Верховна Рада. Голосування в травні народні депутати провалили, тож наразі вимога не виконана.

Базовий сценарій на червень від аналітика Андрія Шевчишина наступний: курс долара залишиться в коридорі 44 – 45 гривень, а євро – 51 – 52 гривні. Реалізація цього прогнозу ймовірна на тлі позитивних очікувань щодо відновлення зовнішньої допомоги та в разі відсутності критичного погіршення безпекової ситуації.

Альтернативний сценарій для долара та євро більш оптимістичний. Якщо ухвалять необхідні рішення щодо оподаткування, а фінансування від ЄС надходитиме, можливе суттєве зміцнення гривні. Прогноз для цього сценарію наступний:

курс долара – 43,70 – 44,50 гривні;

курс євро – 50,7 – 51,5 гривні.

Андрій Шевчишин, незалежний фінансовий аналітик Ситуація виглядає доволі стабільною. Ми розуміємо, що лише відсутність фінансування, провал Радою голосування та безпековий фактор можуть вивести гривню на нові рівні.

На думку експерта, песимістичний сценарій на червень малоймовірний, оскільки НБУ тримає ситуацію на валютному ринку під контролем.

Ймовірну відсутність різких курсових стрибків у червні прогнозує й директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

У коментарі 24 Каналу він зазначав, що впродовж 2026 року гривня поступово послаблювалася навіть попри обстріли енергоінфраструктури, зростання витрат бізнесу та подорожчання імпортних товарів. Запорукою стабільності на ринку й надалі виступатиме Нацбанк, який згладжуватиме надмірні курсові коливання через інтервенції в режимі "керованої гнучкості".

З огляду на ці фактори, прогнозований курс валют буде наступним:

курс долара – від 43,80 до 44,80 гривні .

. курс євро – від 51 до 52 гривень.

Ціни на пальне в червні

У червні вартість пального в Україні, ймовірно, знижуватиметься. Очікуване падіння цін буде найбільш помітним для дизелю та автогазу. Про це в коментарі 24 Каналу розповів енергетичний експерт Сергій Куюн.

За його словами, у травні дизпальне в деяких мережах подешевшало на 4 гривні й більше за літр, і ця тенденція матиме продовження в червні.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95 Є всі підстави для того, щоб дизпальне й надалі дешевшало. Світові ціни досить відчутно знизилися з травня, але великі запаси дорогого пального ще з квітня й початку травня зараз гальмують процес зниження. Я думаю, що десь у найближчий тиждень ціна буде потихеньку сповзати. По автогазу очікуємо в червні зниження серйозного, оскільки деякі великі світові виробники оголосили ціни на цей місяць, і там дуже суттєвий спад.

Експерт прогнозує, що за перші 7 – 10 днів червня ціна на дизель може впасти нижче 80 гривень за літр. Щодо автогазу Сергій Куюн деталей наразі не наводить, проте говорить про ймовірність відчутного подешевшання цього виду пального для українців.

Ціни на бензин найближчим часом залишаться стабільними, значного зростання не очікують. Проте й сильної динаміки зниження у світі не спостерігають. Експерт каже, що ціни можуть піти на спад, проте трохи пізніше.

Про перспективу стабілізації цін на бензин в Україні говорить енергетичний експерт Володимир Омельченко. У дописі на фейсбуці він зауважує на позір суперечливу ситуацію, коли у травні в роздрібі вартість пального зростала, а ринкові індикатори свідчать про можливу стабілізацію.

За словами експерта, розрахункова вартість імпортного бензину знизилася, однак роздрібна ціна наразі прямує за інерцією попереднього зростання.

Частина мереж продає ресурс, закуплений раніше, частина закладає ризики нового стрибка цін на нафту, а частина використовує момент для відновлення маржі після періоду високої зовнішньої волатильності,

– зазначає Володимир Омельченко.

На думку експерта, найбільш імовірний сценарій на перший тиждень червня – стабілізація ціни А-95 або обмежене зниження.

Чого чекати на ринку нерухомості

Ринок житла в Україні поступово відновлюється після складного осінньо-зимового періоду, однак динаміка відрізняється залежно від регіону. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Вона зауважує, що під тиском зростання собівартості будівництва девелопери поступово переглядають ціни на первинне житло. За словами експертки, у середньому витрати збільшилися на 30 – 50% від початку повномасштабної війни залежно від класу об'єкта. Серед причин – подорожчання будматеріалів, інженерії, логістики, а також дефіцит кваліфікованих кадрів.

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості У червні навряд чи варто очікувати різких цінових стрибків, але тренд на поступове подорожчання первинного житла збережеться. Причина проста: девелопери більше не можуть довго утримувати довоєнні або психологічно комфортні для покупця ціни при нинішній собівартості.

Помірне відновлення попиту на готове або майже добудоване житло у травні спостерігали в Києві, Ужгороді, Львові та частині центральних областей. Увага покупців нині зосереджена на репутації девелопера, ступені готовності об'єкта та гарантіях завершення будівництва. Купуючи житло, люди уважніше рахують бюджет, аналізують укриття, автономність та енергоефективність будинку, а також наявність сервісної інфраструктури.

Цікаво! Вікторія Берещак говорить, що у травні на первинці столиці середня вартість квадратного метра у комфорт+ сегменті коливалася в межах 1 370 – 1 650 доларів залежно від локації, стадії готовності та концепції проєкту. На вторинному ринку Києва середня ціна однокімнатної квартири трималася на рівні 55 – 67 тисяч доларів у більшості ліквідних районів.

На вторинці багато залежить від якості об'єкта. Наявність ремонту, автономності та хорошої логістики дозволяє продавати квартири значно швидше, ніж старий житловий фонд без модернізації.

Один із найдорожчих ринків нерухомості зосереджений у Львові, оскільки попит на житло в місті є стабільним, а пропозиція обмежена. Середня ціна в новобудовах у якісних проєктах часто перевищує 1 500 – 1 750 за квадратний метр.

Ціни на продукти в червні

Експерти Інституту аграрної економіки розповіли 24 Каналу, що в червні можна очікувати подорожчання харчових продуктів.

Як зазначає науковець Іван Свиноус, вартість молочних продуктів для споживачів України зростатиме через низку чинників, зокрема – подорожчання енергоносіїв. Експерт говорить, що в Україні триває скорочення чисельності корів, а очікуваного цьогоріч сезонного збільшення виробництва молока в господарствах та його надходження на переробні підприємства фактично не відбулося.

Розвиток молочного скотарства гальмують високі виробничі витрати та низькі закупівельні ціни на сировину. Вони не забезпечують навіть покриття собівартості виробництва сирого молока в деяких господарствах.

Іван Свиноус прогнозує, що в червні закупівельні ціни на молоко демонструватимуть позитивну динаміку, та навіть попри це виробництво високоякісної молочної сировини залишатиметься збитковим для більшості сільськогосподарських підприємств. Науковець припускає, що вартість молока ґатунку "екстра" зросте на 3,1% порівняно з квітнем і досягне 21,2 гривні за кілограм без ПДВ. Закупівельна ціна молока вищого ґатунку може підвищитися на 2,8% – до 19,8 гривні за кілограм, а першого ґатунку – на 2,3% до 18,65 гривні за кілограм.

Водночас закупівельні ціни на молоко, що надходить від господарств населення, матимуть тенденцію до зниження. Порівняно з травнем у червні очікують зменшення вартості молока другого ґатунку приблизно на 2,6% – до 9,35 гривні за кілограм.

Іван Свиноус, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наявні диспропорції на ринку молочної сировини спричиняють подальше зростання споживчих цін на молочну продукцію. Попри обмежену платоспроможність населення, у червні 2026 року прогнозується підвищення роздрібних цін на основні види молокопродуктів. Ціна пастеризованого молока жирністю 2,6% може зрости на 1,5%, сметани жирністю 20% на 2,4 %, а масла "Селянське" жирністю 72,5% – на 2,6%.

Ситуацію ускладнює зниження купівельної спроможності населення України, яке є основним споживачем молочної продукції, а також недостатнім рівнем державної підтримки галузі.

Порівняно з початком 2026 року ціни на м'ясо в Україні станом на кінець травня здебільшого знизилися. Науковиця Наталія Копитець говорить, що більшість його видів у супермаркетах подешевшала на 1,7 – 5,4% за винятком яловичих ребер і гуляшу та свинини – підчеревини, лопатки та ошийку. Роздрібні ціни на це м'ясо зросли на 1 – 25,5%.

До прикладу, свинина грудинка і ребра здешевшали на 3,9 – 4,9%. Роздрібні ціни на сало солоне не змінилися, а на сало домашнє – зменшилися на 2%.

Доступнішою для споживачів стала курятина. Гомілки, стегна, тушка й філе знизилися в ціні на 1,7 – 5,4%. Це сталося через надлишок пропозиції курятини на внутрішньому ринку як від великих промислових підприємств, так і від дрібних виробників. Цей фактор, разом із обмеженими термінами зберігання м'яса, змушує торговельні мережі знижувати ціни.

Яловичина ж дорожчає через обмежену пропозицію та купівельну спроможність споживачів.

Подорожчання деяких видів свинини зумовлене початком сезону барбекю та шашликів і зростанням попиту населення.

Наталія Копитець, кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки У червні 2026 року очікується незначне сезонне зниження роздрібних цін на свинину та курятину – до 3%. При цьому роздрібні ціни на яловичину не зміняться і залишаться на нинішньому рівні.

Станом на кінець травня овочі з борщового набору зросли, зауважує експертка Інна Сало. У 3,9 раза подорожчала капуста білокачанна – до 45,75 гривні за кілограм, у 2,1 раза зросла в ціні морква – до 40,13 гривні за кілограм. До 20% підвищилися ціни на цибулю ріпчасту, буряк та картоплю.

Водночас ціни на салатні овочі проти кінця квітня знизилися:

молода капуста подешевшала на 41,4% – до 45,57 гривні за кілограм;

подешевшала на 41,4% – до 45,57 гривні за кілограм; огірки колючі спали в ціні на 5,4% – 123 гривень за кілограм;

спали в ціні на 5,4% – 123 гривень за кілограм; перець болгарський жовтий здешевшав на 12,2% – 236,80 гривні за кілограм;

здешевшав на 12,2% – 236,80 гривні за кілограм; помідори рожеві продають на 12,8% дешевше – по 227,67 гривні за кілограм;

продають на 12,8% дешевше – по 227,67 гривні за кілограм; помідори сливки коштують дешевше на 28% – 202,19 гривні за кілограм;

коштують дешевше на 28% – 202,19 гривні за кілограм; часник молодий впав у ціні на 2,2% – до 121,45 гривні за кілограм.

Однак дещо зросли ціни на помідори червоні – до 221,50 гривні за кілограм. На 39,2% подорожчали огірки гладкі – до 103,99 гривні за кілограм, а на 14,3% – огірки "Естафета" – до 148,13 гривні за кілограм.

Завдяки розширенню пропозиції молода картопля здешевшала на 19,2% – до 52,74 гривні за кілограм, а буряк – на 44,1% – до 83,35 гривні. Також у травні дещо знизилися ціни на вирощені в Україні яблука – до 43,30 гривні за кілограм. Суниця здорожчала на 1,9% – до 276,50 гривні за кілограм. Зросли ціни й на імпортовані мандарини та лимони, а банани, виноград та апельсини трохи подешевшали.

Інна Сало, докторка економічних наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки З поступовим сезонним розширенням пропозиції, очікується здешевшання проти нинішніх цін овочів борщового набору – до 7%; плодів, за рахунок розширення обсягів продаж суниці та кісточкових – до 10%. Ціни на салатні овочі впродовж червня 2026 року ймовірно знизяться до 15 – 20% проти нинішніх цін.

Як пояснює експертка, ціни на плодоовочеві формуються під впливом оперативності та обсягів постачання, вартості зберігання та транспортування. Штовхають вгору їх підвищення тарифів на електроенергію для промислових виробників та пальне.