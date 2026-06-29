Морковь дорожает, а сезонные овощи дешевеют

В Украине наблюдается разная динамика цен на овощи: пока морковь старого урожая продолжает дорожать, продукция нового сезона постепенно дешевеет (с 60–70 до 45–60 гривен за килограмм), сообщает EastFruit. В частности, снизились цены на сладкий перец (с 100–120 до 90–110 гривен за килограмм), а огурцы продемонстрировали резкое падение стоимости (с 35–50 до 20–30 гривен за килограмм).

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Также подешевели овощи из традиционного "борщового набора" нового урожая.

В то же время некоторые позиции на рынке продолжают стоить дороже. Пекинская капуста продавалась дороже, чем неделей ранее (с 40–45 до 50–55 гривен за килограмм), тогда как цветная капуста, напротив, подешевела (с 70–80 до 58–65 гривен за килограмм).

Также снижение цен зафиксировали на кабачки и спаржу. Подешевели баклажаны, зеленый горошек и сахарная кукуруза. В сегменте зелени снизилась стоимость зеленого лука.

Фруктовый рынок переходит к сезонному снижению цен

В фруктовом сегменте рынка также произошли изменения. На прошлой неделе снизились цены на абрикосы и черешню.

Начали дешеветь сезонные ягоды – черника, голубика и малина. Также сократился диапазон цен на садовую клубнику (с 90–180 до 105–160 гривен за килограмм), что свидетельствует об увеличении предложения продукции.

Кроме того, продолжили дешеветь бананы (с 58–68 до 50–68 гривен за килограмм) и вишня ( с 60–150 до 60–110 гривен за килограмм).

Обратите внимание! В целом рынок овощей и фруктов постепенно переходит в активную фазу сезона, когда увеличение предложения нового урожая оказывает давление на цены. В то же время отдельные товары, в частности морковь старого урожая, могут оставаться дорогими из-за ограниченных запасов и завершения сезона хранения.

Цены на молодой картофель пошли вниз: что происходит на украинском рынке

В Украине продолжают снижаться цены на картофель нового урожая из-за увеличения предложения от местных производителей. Фермеры уже продают раннюю продукцию дешевле, чем неделей ранее, а участники рынка ожидают дальнейшего падения цен.