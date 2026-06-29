Морква дорожчає, а сезонні овочі втрачають у ціні

В Україні зберігається різна динаміка цін на овочі: поки морква старого врожаю продовжує дорожчати, продукція нового сезону поступово дешевшає (з 60 – 70 до 45 – 60 гривень за кілограм), повідомляє EastFruit. Зокрема, знизилися ціни на солодкий перець (з 100 – 120 до 90 – 110 гривень за кілограм), а огірки продемонстрували різке падіння вартості (з 35 – 50 до 20 – 30 гривень за кілограм).

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Також дешевшими стали овочі з традиційного "борщового набору" нового врожаю.

Водночас деякі позиції на ринку продовжують коштувати дорожче. Пекінська капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше (з 40 – 45 до 50 – 55 гривень за кілограм), тоді як цвітна капуста, навпаки, подешевшала (з 70 – 80 до 58 – 65 гривень за кілограм).

Також зниження цін зафіксували на кабачки та спаржу. Дешевшими стали баклажани, зелений горошок і цукрова кукурудза. У сегменті зелені зменшилася вартість зеленої цибулі.

Фруктовий ринок переходить до сезонного здешевлення

На фруктовому напрямі ринку також відбулися зміни. Минулого тижня знизилися ціни на абрикоси та черешню.

Почали дешевшати сезонні ягоди – чорниця, лохина та малина. Також скоротився діапазон цін на садову суницю (з 90 – 180 до 105 – 160 гривень за кілограм), що свідчить про збільшення пропозиції продукції.

Крім того, продовжили втрачати у вартості банани (з 58 – 68 до 50 – 68 гривень за кілограм) та вишня (з 60 – 150 до 60 – 110 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Загалом ринок овочів і фруктів поступово переходить до активної фази сезону, коли збільшення пропозиції нового врожаю створює тиск на ціни. Водночас окремі товари, зокрема морква старого врожаю, можуть залишатися дорогими через обмежені запаси та завершення сезону зберігання.

Ціни на молоду картоплю пішли вниз: що відбувається на українському ринку

В Україні продовжують знижуватися ціни на картоплю нового врожаю через збільшення пропозиції від місцевих виробників. Фермери вже продають ранню продукцію дешевше, ніж тижнем раніше, а учасники ринку очікують подальшого падіння цін.