Що відбувається з врожаєм на ТОТ

Однак, за красивими цифрами ховається велика проблема – дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях, про що повідомляє Центр національного спротиву.

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Загальновідомо, що наразі російські окупанти мають серйозні труднощі у постачанні пального. Ситуацію, зокрема, погіршують спекулянти та корупційні схеми.

Основою роботи сільськогосподарської техніки є дизель. Якщо для посівної ще знайшли ресурси, то восени для збору врожаю будуть необхідні більші обсяги пального.

При цьому більшість господарств не закладала у свої бюджети настільки різкого зростання цін та логістичних проблем,

– зазначили у ЦНС.

У зв'язку з цим, частина врожаю може просто залишитися в полях.

Іншим виробникам доведеться включати додаткові витрати на пальне у вартість продукції. Тобто це означає неминучий стрибок цін на продукти.

Таким чином, Росія втрачає одну з причин, чому взагалі використовувала землі в окупації. Тобто ситуація з пальним вже не просто змінює життя цивільних росіян, але й може серйозно нашкодити агросектору. Це може вплину й на економічний стан країни, а також земель, що перебувають в окупації та залежать від дій Кремля.

Що ще відомо про ситуацію з пальним та врожаєм

Нагадаємо, що у Росії може статися "продовольча катастрофа". Це все відбувається на тлі дефіциту бензину у країні.

Зокрема, через паливну кризу у Росії аграрії не зможуть забезпечити себе пальним. А значить, не слід очікувати й проведення повноцінної збиральної кампанії.