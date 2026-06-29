Що відбувається з врожаєм на ТОТ
Однак, за красивими цифрами ховається велика проблема – дефіцит пального на тимчасово окупованих територіях, про що повідомляє Центр національного спротиву.
Читайте також Бунту не буде: який зиск отримає Україна від паливної кризи в Росії
Загальновідомо, що наразі російські окупанти мають серйозні труднощі у постачанні пального. Ситуацію, зокрема, погіршують спекулянти та корупційні схеми.
Основою роботи сільськогосподарської техніки є дизель. Якщо для посівної ще знайшли ресурси, то восени для збору врожаю будуть необхідні більші обсяги пального.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
При цьому більшість господарств не закладала у свої бюджети настільки різкого зростання цін та логістичних проблем,
– зазначили у ЦНС.
У зв'язку з цим, частина врожаю може просто залишитися в полях.
Іншим виробникам доведеться включати додаткові витрати на пальне у вартість продукції. Тобто це означає неминучий стрибок цін на продукти.
Таким чином, Росія втрачає одну з причин, чому взагалі використовувала землі в окупації. Тобто ситуація з пальним вже не просто змінює життя цивільних росіян, але й може серйозно нашкодити агросектору. Це може вплину й на економічний стан країни, а також земель, що перебувають в окупації та залежать від дій Кремля.
Що ще відомо про ситуацію з пальним та врожаєм
Нагадаємо, що у Росії може статися "продовольча катастрофа". Це все відбувається на тлі дефіциту бензину у країні.
Зокрема, через паливну кризу у Росії аграрії не зможуть забезпечити себе пальним. А значить, не слід очікувати й проведення повноцінної збиральної кампанії.