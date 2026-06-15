Що відомо про проблеми росіян у галузі агро

Аграрії з південних регіонів скаржаться на нестачу дизельного пального, а також на різке зростання цін на нього напередодні збиральної кампанії, про що пише The Moscow Times.

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Ще з лютого вартість дизпального зросла вдвічі та перевищила 100 тисяч рублів за тонну. Але навіть за такою ціною немає ні гарантії отримати пальне, ні розуміння, коли його відвантажать, на що скаржаться російські аграрії.

Фермер із Воронезької області Микита Токмаков розповів, що така ситуація склалася:

в усьому Центрально-Чорноземному економічному районі;

Приволзькому федеральному окрузі;

на півдні Росії.

Джерело в одному з російських агрохолдингів підтверджує, що ситуація з дизельним пальним справді напружена. Зокрема, можна побачити зростання оптової вартості та дефіцит.

Якщо динаміка не зміниться, аграрії не зможуть забезпечити себе пальним для проведення повноцінної збиральної кампанії,

– повідомили джерело.

Інженер великого поволзького агрохолдингу "Зерно життя" Сергій Піяков розповідає, що на заводах "вже дефіцит" дизпального, а машини "стоять по три дні в очікуванні завантаження". За його словами, фермери з Кубані вже змушені їздити по дизель у Поволжя.

Є побоювання, що пального може не вистачити всім. Деякі регіони обмежуватимуть продаж, забезпечуючи насамперед власних аграріїв,

– зазначив Піяков.

Зверніть увагу! Проблеми з дизпальним можуть погіршити труднощі аграріїв, які вже були змушені затримати посівну кампанію під урожай 2026 року через погодні аномалії. За оцінками Національний союз страховиків, станом на 10 червня у 27 регіонах Росії посіви відставали в розвитку.

Зокрема, в окупованому Криму цьогоріч може бути висока врожайність зернових. Проте їх повноцінне збирання перебуває під загрозою. Причиною є значний дефіцит палива у місцевих аграріїв.

Про це Крим.Реалії повідомив один із кримських вчених-агрономів на умовах анонімності.

Експерт розповів: прогнозована врожайність зернових у 2026 році в Криму може становити не менше 25 центнерів з гектара. Проте кримські аграрії не розуміють, як їм вдасться зібрати врожай в умовах тотального дефіциту палива на всьому Кримському півострові.

Кліматична ситуація повністю сприятлива для зернових культур цього року: температура досягла оптимальних значень, що дозволяє рослинам правильно вегетувати. Крім того, регулярні опади фіксуються по всій території Криму, і вони дозволили сформувати більш ніж гідний обсяг і високу якість зерна. Але, за моєю інформацією від місцевих аграріїв, у них закінчилися запаси палива, а попереду жнивна кампанія, і вони не розуміють, як її проводити в таких умовах,

– розказав фахівець.

Зауважте! Він додав, що "безладна робота російських мобільних груп ППО" може стати причиною масових пожеж на дозрілих полях зернових, особливо в умовах, коли їх збирання затягуватиметься через дефіцит палива в аграріїв.

Що ще відомо про проблеми у Росії

Нагадаємо, що влада Росії дозволила НПЗ постачати росіянам бензин та дизельне пальне нижчої якості. Що це означає? Заводи пропонуватимуть російським АЗС пальне, яке формально має стандарт "Євро-5". Але за якістю воно відповідає стандарту "Євро-3".

Зокрема, в окупованому Севастополі проблеми з бензином не є новиною. Ще минулого тижня місцева "влада" повідомляла, що стояти у чергах на АЗС сенсу немає. Річ у тім, що після ударів по маршрутах постачання бензовози просто не змогли доставити паливо до міста.