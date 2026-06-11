Чому в Севастополі закінчився бензин
Про це пізно ввечері у середу, 10 червня, повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, пише Reuters.
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Звертаюся до всіх: стояти в чергах на АЗС "ТЕС" завтра немає сенсу. Сьогодні всі раніше видані QR-коди будуть деактивовані,
– написав Развожаєв у соцмережах.
Він пояснив, що плани з розподілу нормованого пального у Криму порушили нещодавні атаки українських дронів. Після ударів по маршрутах постачання бензовози просто не змогли доставити паливо до міста.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Развожаєв додав, що в четвер в Севастополі заправлятимуть лише громадський транспорт, комунальні служби, автомобілі екстрених служб та державні транспортні засоби.
Щоправда, "влада" міста ще сподівається на поліпшення ситуації. Так званий "губернатор" пообіцяв, що нові QR-коди на заправку жителям міста нібито сформують після 22:00 11 червня.
Якщо ви не встигли скористатися своїм кодом, зможете отримати новий,
– зазначив Развожаєв.
Додамо, що ці заяви "глави" Севастополя збіглися з коментарями президента України Володимира Зеленського. У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що тривала кампанія з ударів українських дронів по енергетичних об'єктах Росії та окупованих територій довела свою ефективність.
Останніми місяцями ми особливо вдячні за середньодальні удари: російська військова логістика по всій глибині тимчасово окупованої території тепер перебуває в зоні досяжності українських дронів,
– заявив президент.
Зауважте! Пізніше Развожаєв повідомив у Telegram, що в ніч на четвер над Севастополем збили понад два десятки українських безпілотників.
Нагадаємо, раніше окупаційна влада Севастополя запровадила обмеження на продаж бензину, дозволивши відпускати не більше 20 літрів пального на одного покупця або один автомобіль.
Наприкінці травня так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про посилення обмежень. Бензин марки А-95 на автозаправних станціях почали продавати виключно за талонами.
Уже 4 червня Аксьонов повідомив про повне припинення вільного продажу бензину за готівку. Аналогічні правила запровадили і в Севастополі, а також впровадили заправку авто за QR-кодами.
Водночас проблеми на півострові торкнулися не лише пального. У магазинах Севастополя вже почали з'являтися обмеження на продаж окремих продуктів харчування.