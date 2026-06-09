Навіщо Україна створює дефіцит пального в Криму

Про те, навіщо це Україні, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

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Глава держави підкреслив, що удари безпілотників середньої та великої дальності системно знищують логістичну інфраструктуру півострова.

Ми працюємо над кримською логістикою, над дефіцитом бензину та дизеля. Усе це критична інфраструктура. Вона допомагає їм мілітаризувати наш Крим,

– пояснив Зеленський.

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За словами президента, Сили оборони також б'ють по військових і енергетичних об’єктах на всій окупованій території півдня України.

Не припиняються й удари безпілотників вглиб Росії. Як говорить Зеленський, мета ударів великої дальності – змусити росіян відчути, що таке війна. Адже тривалий час багато з них намагалися ігнорувати її.

Володимир Зеленський Президент України Перемога в цій війні – це коли російське суспільство визнає, що війна є жахливою, що це трагедія не десь і для когось, а для них самих. І я думаю, що цей момент наближається.

Зеленський наголосив, що Україна продовжить бити по військових цілях Росії, а також тих об'єктах, які забезпечують військову машину Путіна.

Вони вже не можуть більше впливати політично. Вони втрачають вплив у різних країнах, включно з Азербайджаном. Учорашні вибори в Вірменії – це теж великий успіх для її незалежності. Думаю, вони також втратили Молдову. І, звісно, вони не хочуть втратити Україну, тому що Україна – найбільша і політично небезпечна для Росії,

– резюмував президент.