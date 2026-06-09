Як у Росії реагують на паливну кризу

Про це повідомило Міністерство енергетики Росії у своїй заяві.

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Останнім часом підприємства паливно-енергетичного комплексу стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових труднощів із постачанням пального в низці південних регіонів,

– зазначили у відомстві.

У відповідь на ці проблеми Міністерство енергетики створило спеціальний галузевий штаб. Він має забезпечити стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу Росії на тлі атак ЗСУ по енергетичній інфраструктурі.

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Попри те, що труднощі з пальним російська влада називає тимчасовими, штаб працюватиме на постійній основі.

До складу спецштабу увійшли усі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.

Додамо, що ще кілька днів тому під час Петербурзького міжнародного економічного форуму віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявляв, що ситуація на паливному ринку країни нібито "стабільна, а ціни на АЗС – не вище інфляції".

Важливо! За даними Bloomberg, у січні – травні 2026 року українські дрони 38 разів атакували російські нафтопереробні підприємства. Лише у травні вразили 16 заводів, що стало рекордом за увесь час війни. Як наслідок, обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися до найнижчого рівня з 2009 року.