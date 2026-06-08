Яка ситуація з пальним у Краснодарі?

Про те, чи можна знайти на місцевих АЗС бензин, повідомляють у телеграм-каналі "Exilenova+".

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Канал опублікував відео одного з місцевих жителів. Чоловік показує АЗС мережі "Лукойл", де цінова стелла "порожня". На ній видно лише нулі, замість реальних цін. Це означає, що на АЗС пального немає.

Потім місцевий показав уривок розмови з працівником АЗС, який зазначив, що "ніякого бензину немає взагалі". Про причини працівник "Лукойлу" нічого сказати не зміг, але додав, що бензин закінчився близько 10:00.

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Зокрема відомо, що до АЗС вже прямують бензовози. Однак коли вони будуть, працівник не знає.

На АЗС "Роснефть" бензин поки є, але закінчується. Зокрема щоб купити пальне треба простояти в немалій черзі. На питання місцевого жителя працівники АЗС сказали, що не можуть додзвонитися до нафтобази й нічого не знають.



Ситуація на АЗС в Краснодарі / Скриншоти з відео телеграм-каналу "Exilenova+"

Яка ситуація в окупованому Донецьку?

У російських телеграм-каналах повідомляють, що в Донецьку почалася паливна криза. Через дефіцит на АЗС виникають довгі черги.

Відомо, що в місті нині працюють лише дві автозаправні станції. Водночас місцеві розповідають, що за пальним доводиться виїжджати за кордон. Тобто в Росію.

Дійшло до того, що бензин почали красти з автомобілів – уночі зливають пальне з автомобільних баків.

Одна з камер відеоспостереження зафіксувала таку крадіжку. Водночас зазначається, що про загальну кількість випадків інформації немає. Однак місцеві вже замислюються над тим, щоб встановлювати спеціальні замки на люки бензобаків.

Що відомо про ситуацію в Криму?

Нагадаємо, що першим відчув наслідки паливного дефіциту – Крим. Від 30 травня там вже діяли ліміти на купівлю бензину. Подекуди пального не було. А до деяких автозаправних станцій стояли величезні черги.

Зокрема один із варіантів місцевої влади – талони на пальне, що нібито мали нормувати ситуацію. Натомість люди скаржаться, що не можуть заправити авто по 2 дні. Місцеві також акцентують, що немає ні 92-го, ні 95-го бензину.

Причиною є успішні атаки України по російських НПЗ. Нині близько 20 регіонів держави-ворога вводять обмеження на продаж бензину. Відомо, що перші проблеми з пальним почалися ще на початку травня – в Рязані. Наприкінці травня ситуація погіршилася для Криму. А червень почався з паливними обмеженнями для Нової Москви, Санкт-Петербурга та інших областей.