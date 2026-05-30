Ситуація на АЗС у Криму

Про те, які ліміти на купівлю пального ввели у Криму та чи є нині бензин, пишуть у телеграм-каналах.

Дивіться також Російські НПЗ під ударом: як Кремль втратив 20% виробництва дизелю за два місяці

За даними місцевих, як передає "Exilenova+", на АЗС окупованого півострова палива немає. Зі стел заправок навіть прибрали ціни. У дописі зазначили, що це "гра на користь ударних дронів", акцентуючи на результатах українських атак по російських НПЗ.

Раніше стало відомо, що в Криму забороняють купівлю бензину в обсягах понад 20 літрів на добу. Обмеження почали діяти з 9:00 30 травня.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Станом на 17:00, як йдеться у телеграм-каналі "INSIDER.UA", на АЗС в Криму величезні черги. Йдеться про заправні станції, де пальне можна купити хоча б за талонами або з обмеженням у 20 літрів. На інших АЗС – пального немає зовсім.

У дописі каналу також зазначається, що ситуація з паливом почала погіршуватись після ударів ЗСУ по сухопутних коридорах півострова. Тобто вказують на логістичні проблеми.

Ситуація на АЗС в Криму / фото з телеграм-каналу "INSIDER.UA"

За інформацією "Новин Донбасу" продаж бензину обмежили не лише в Криму. На окупованій Донецькій області зокрема запровадили ліміти продажу. Одна людина може придбати не більше 30 літрів бензину на добу.

Обмеження почали діяти на тлі атак безпілотників по об’єктах логістики та інфраструктури на окупованих територіях. Проросійські ресурси визнають, що ситуація збіглася з початком літнього сезону – періоду традиційно високого попиту на пальне,

– пояснили в Новинах Донбасу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2026 році Україна збільшила атаки на російські НПЗ вдвічі. Удари призводять до скорочення видобутку та експорту нафти. Наслідки є також для паливного ринку.

Зокрема українська розвідка повідомляла, що влітку Росію може очікувати дефіцит пального. Це пов'язано з тим, що низка заводів Кремля після атак українських дронів зупиняється на аварійні роботи. За оцінками аналітиків, Росії не вистачає понад 26 тисяч тонн АІ-95.