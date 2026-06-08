Какова ситуация с топливом в Краснодаре?

О том, можно ли найти на местных АЗС бензин, сообщают в телеграм-канале "Exilenova+".

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Канал опубликовал видео одного из местных жителей. Мужчина показывает АЗС сети "Лукойл", где ценовая стелла "пустая". На ней видны лишь нули, вместо реальных цен. Это означает, что на АЗС горючего нет.

Затем местный показал отрывок разговора с работником АЗС, который отметил, что "никакого бензина нет вообще". О причинах работник "Лукойла" ничего сказать не смог, но добавил, что бензин закончился около 10:00.

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В частности известно, что к АЗС уже направляются бензовозы. Однако когда они будут, работник не знает.

На АЗС "Роснефть" бензин пока есть, но заканчивается. В частности чтобы купить топливо надо простоять в немалой очереди. На вопрос местного жителя работники АЗС сказали, что не могут дозвониться до нефтебазы и ничего не знают.



Ситуация на АЗС в Краснодаре / Скриншоты из видео телеграмм-канала "Exilenova+"

Какая ситуация в оккупированном Донецке?

В российских телеграм-каналах сообщают, что в Донецке начался топливный кризис. Из-за дефицита на АЗС возникают длинные очереди.

Известно, что в городе сейчас работают только две автозаправочные станции. В то же время местные рассказывают, что за горючим приходится выезжать за границу. То есть в Россию.

Дошло до того, что бензин начали воровать из автомобилей – ночью сливают топливо из автомобильных баков.

Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала такую кражу. В то же время отмечается, что об общем количестве случаев информации нет. Однако местные уже задумываются над тем, чтобы устанавливать специальные замки на люки бензобаков.

Что известно о ситуации в Крыму?

Напомним, что первым почувствовал последствия топливного дефицита – Крым. С 30 мая там уже действовали лимиты на покупку бензина. Кое-где горючего не было. А к некоторым автозаправочным станциям стояли огромные очереди.

В частности один из вариантов местной власти – талоны на топливо, которые якобы должны были упорядочить ситуацию. Зато люди жалуются, что не могут заправить авто по 2 дня. Местные также акцентируют, что нет ни 92-го, ни 95-го бензина.

Причиной являются успешные атаки Украины по российским НПЗ. Сейчас около 20 регионов государства-врага вводят ограничения на продажу бензина. Известно, что первые проблемы с горючим начались еще в начале мая – в Рязани. В конце мая ситуация ухудшилась для Крыма. А июнь начался с топливными ограничениями для Новой Москвы, Санкт-Петербурга и других областей.