Талони на бензин у Криму

Про те, які правила на купівлю пального вводить місцева влада з 31 травня, йдеться в повідомленні Сергія Аксьонова.

Так, голова тимчасово окупованого Криму ввечері 30 травня заявив, що бензин марки АІ-95 від 31 травня продаватимуть лише за талонами.

Продаж бензину марки АІ-95 на АЗС ATAN і ТЕС здійснюватиметься лише за талонами. Крім того, через обмежені запаси автомобільного бензину марки АІ-92 з 31 травня запроваджується обмеження на його роздрібний продаж – не більше 20 літрів на один транспортний засіб. Заправка в каністри заборонена,

– зазначив Аксьонов.

Він додав, що з 31 травня випуск бензину АІ-95 буде вироблятися з пріоритетом на комунальний та соціальний транспорт.

За словами Аксьонова, нормалізацію ситуації очікують протягом 30 днів. Зокрема він закликав кримчан та гостей республіки зберігати спокій, довіряти офіційним повідомленням та перевіряти наявність пального на АЗС (через сайт Міністерства палива й енергетики РК).

Ситуація на АЗС у Криму

Напередодні ширилась інформація, що у Криму почався паливний колапс. Телеграм-канали публікували фото й відео місцевих, де видно що до АЗС стоять величезні черги з авто. Подекуди бензину немає, тож зі стел заправних станцій прибрали ціни.

Нагадаємо, що у 2026 році Україна вдвічі збільшила атаки на російські НПЗ. Станом на 20 травня майже всі великі нафтопереробні заводи центральної Росії або зупинили роботу, або скоротили обсяги виробництва.

До слова, за два місяці Кремль втратив 20% дизелю від потенційних обсягів виробництва. Зазначається, що причиною скорочення потужностей є атаки українських дронів на російські НПЗ.