Дефіцит пального в Росії
Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу, для Росії, дефіцит пального не в новинку.
У 2025 році держава-агресорка вперше з експортера пального стала імпортером. Торік "країна-бензоколонка" закуповувала з-за кордону близько 300 – 350 тисяч тонн світлих нафтопродуктів щомісяця.
Тоді у Росії було три основні постачальники:
- Білорусь;
- Казахстан;
- і навіть Китай, який доставляв нафтопродукти на Далекий Схід.
Однак цьогоріч, за словами експерта, китайські НПЗ не допоможуть Росії, адже вони не працюють на повну потужність і не можуть закрити потреби навіть внутрішнього ринку.
Єдина надія залишається на Білорусь. Вона вже почала експорт нафтопродуктів до Росії.
Цілком імовірно, що більшість обсягу продукції, яка виробляється в Білорусі, буде йти на Росію. Якщо російські НПЗ є законною ціллю, то білоруські заводи поки що знаходяться під парасолькою формального невтручання у війну. Білоруські НПЗ сьогодні поза ударною позицією українських дронів, тому цей ресурс буде безперечно надходити в Росію і послаблювати дефіцит.
Проблеми з пальним у Москві
Наразі в Росії вже спостерігається дефіцит пального. Тому до літа, ймовірно, загальний обсяг імпорту нафтопродуктів до країни різко виросте.
Але, на думку, Пендзина, навряд чи буде великий дефіцит бензину у Центральному федеральному окрузі чи Ленінградському окрузі.
Росіяни в першу чергу постачають і продукцію, і продовольство, і нафтопродукти у Центральний федеральний округ для того, щоб зняти будь-які складнощі, пов'язані із забезпеченням Москви. До речі, так було і під час Радянського Союзу. Столичні міста забезпечувалися по першій категорії, і коли всі голодували, у Москві завжди були на полицях продукти,
– пояснив експерт.
Тому навіть якщо Московський НПЗ не буде задовольняти внутрішній столичний ринок, паливно-мастильні матеріали до міста будуть гнати з-за кордону, попри вартість логістики з тієї ж Білорусі.
Тож чекати шаленого дефіциту пального на АЗС Москви цього літа не варто, але стовідсотково зростуть ціни на бензин та дизель.
- По-перше, довга логістика потягне за собою зростання вартості.
- А по-друге, Білорусь не робитиме знижок, а продавати пальне по високих світових цінах.
Навряд чи буде дефіцит, але те, що ціна різко підскочить, що буде однозначно дуже не подобатися пересічному росіянину, – це правда,
– резюмував Пендзин.
Нагадаємо, після ударів по НПЗ Росії на паливному ринку країни почали загострюватися проблеми з бензином. Особливо відчутним дефіцит став напередодні літнього сезону, коли традиційно зростає попит на пальне.
Найбільше труднощів виникає з бензином марки АІ-95. На біржі його стає дедалі складніше придбати, адже попит у кілька разів перевищує обсяги пропозиції. В окремі моменти заявки покупців перевищували доступні обсяги більш ніж удесятеро.
На тлі ситуації російська влада вже продовжила заборону на експорт бензину до 31 липня 2026 року. Крім того, уряд країни-агресорки розглядає можливість додаткових обмежень на експорт дизельного та авіаційного пального.
Ознаки паливної кризи вже помітні й на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Севастополі місцева окупаційна адміністрація ввела обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів на одного покупця або один автомобіль.