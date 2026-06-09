Зачем Украина создает дефицит горючего в Крыму

О том, зачем это Украине, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

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Глава государства подчеркнул, что удары беспилотников средней и большой дальности системно уничтожают логистическую инфраструктуру полуострова.

Мы работаем над крымской логистикой, над дефицитом бензина и дизеля. Все это критическая инфраструктура. Она помогает им милитаризировать наш Крым,

– объяснил Зеленский.

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По словам президента, Силы обороны также бьют по военным и энергетическим объектам на всей оккупированной территории юга Украины.

Не прекращаются и удары беспилотников вглубь России. Как говорит Зеленский, цель ударов большой дальности – заставить россиян почувствовать, что такое война. Ведь долгое время многие из них пытались игнорировать ее.

Владимир Зеленский Президент Украины Победа в этой войне – это когда российское общество признает, что война является ужасной, что это трагедия не где-то и для кого-то, а для них самих. И я думаю, что этот момент приближается.

Зеленский отметил, что Украина продолжит бить по военным целям России, а также тех объектах, которые обеспечивают военную машину Путина.

Они уже не могут больше влиять политически. Они теряют влияние в разных странах, включая Азербайджан. Вчерашние выборы в Армении – это тоже большой успех для ее независимости. Думаю, они также потеряли Молдову. И, конечно, они не хотят потерять Украину, потому что Украина – самая большая и политически опасная для России,

– резюмировал президент.