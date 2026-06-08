Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в етері 24 Каналу констатував, що зараз на півострові спостерігається найбільша за період його окупації паливна криза.

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Продаж талонів на пальне по QR-кодам

Раніше Крим зіштовхувався вже з дефіцитом бензину після ударів по НПЗ, але тоді Росія намагалась розв'язати цю проблему, доставляючи пальне з російських регіонів і це їй вдавалося зробити. Однак зараз ситуація інша – логістика дуже ускладнена через атаки дронів.

Зараз кажуть, що з'являється у вільному продажі пальне АІ-92, але поки люди доїжджають – його вже на заправках немає. Дуже великі черги. Влада забороняє фотографувати це. Передбачені адміністративні покарання, штрафи,

– озвучив Барієв.

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Він також розповів, що люди, які не дочекались на АЗС пального, вимушені були залишити свій транспорт там. Є вказівка покинуті машини евакуювати. Наразі введена кримінальна відповідальність для тих, хто у Криму продає талони на отримання бензину. Такі зокрема видавали підприємства своїм працівникам, аби ті могли доїхати до місця роботи.

Сьогодні на півострові працюють два основних постачальники пального: "АТАН" і "ТЕС". Зі слів Барієва, навіть ті, хто мають талони, отримати завдяки ним бензин не можуть. Згодом були передбачені QR-коди на талони, за якими жителі могли заправитись на АЗС мережі "ТЕС".

Людина отримувала персональний код, який давав право придбати 20 літрів пального для конкретного авто через російський застосунок "Макс", проте вони за лічені хвилини закінчились. Обсяг цих кодів щодня дорівнює обсягу пального у вільному продажу на добу. Згенерувати його громадянин може один раз на тиждень.

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Люди змітають з полиць бакалію, а замість таксі тепер коні

Окрім складної ситуації довкола бензину, з'явилась нова проблема – спорожнілі полиці в супермаркетах. Барієв розповів, що люди почали скуповувати крупи, цукор та інші продукти тривалого зберігання. Окупаційна влада звернулась до людей і заявила, що на складах нібито всього достатньо і не закликала не панікувати.

"Коли ми говоримо про логістику, то треба сказати, що у Гвардійському були вибухи, пошкоджена підстанція для забезпечення електровозів, постачання електроенергії на залізницю. Це суттєво впливає на логістику. Крім того, росіяни почали завдяки автобусам перевозити пасажирів до Керчі для того, щоб звідти вони могли їхати в Росію. Але автобуси теж передбачають витрати пального", – пояснив Барієв.

У Сімферополі та Севастополі громадський транспорт наразі не курсує. На рейси не вийшло до 400 автобусів. А у Білогірську, як розповів Барієв, вже винахідливі громадяни почали використовувати в якості таксі коней з візками.

Крим повертається у XIX століття аби якимось чином забезпечити логістику. Туристи, які зараз перебувають там, будуть діставатися до Керченського мосту на конях,

– припустив Барієв.

Член Меджлісу кримськотатарського народу підсумував, що населення на півострові дедалі більше починає говорити про те, що перебувати у Криму стає небезпечно, а проблем більшає. Тому через побоювання, що логістика може ускладнитися ще дужче, починають запасатися харчовими продуктами.

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