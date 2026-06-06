Подекуди полиці уже пусті. У мережі публікують відео із ситуацією на півострові, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Криму?

Українська армія взяла під вогневий контроль логістичні шляхи до окупованого Криму.

Спочатку на півострові почався дефіцит із пальним. Зокрема, 6 червня у мережі показали, як на так званому Кримському мосту утворився великий затор.

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Черга до АЗС: дивіться відео

Понад 600 автомобілів намагалися виїхати до Краснодарського краю, зокрема для заправки пальним. ️

Водій самотужки тягне авто: дивіться відео

Але не лише паливом єдиним. В окупованому Криму також почався дефіцит продуктів.

Місцеві жителі дедалі частіше скаржаться на порожні полиці в магазинах. Найбільше бракує товарів першої потреби – цукру, гречки, рису, солі, борошна, олії та макаронів.

Через проблеми з логістикою та панічні закупівлі деякі магазини вже запроваджують обмеження на продаж товарів в одні руки.

На відео із соцмереж дійсно видно, спорожнілі полиці магазинів.

Вчора сіль зникла з деяких магазинів, кажуть "Ашан" напівпорожній. Почалося. А потім давитися будуть гречкою з макаронами з сіллю та цукром,

– коментують у мережі мешканці півострова.

Дефіцит продуктів у кримських магазинах: дивіться відео

Інші ж дивуються, чому зникли саме цукор та гречка.

Я думала, це жарти, пішла в магазин біля будинку цукру, гречки немає. Пішла в іншу та сама історія. Не розумію чому саме цукор та гречка? Я б краще м'ясом запаслася, його на багатті можна готувати,

– пишуть вони.

Дефіцит продуктів у кримських магазинах: дивіться відео

Мешканках Криму про ситуацію на півострові: дивіться відео

До слова, на кримських АЗС уже з'явилися контролери. Там повністю заборонили вільний продаж бензину. Водії можуть придбати не більше ніж 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше.

Через удари ЗСУ росіяни в паніці змінюють логістику палива до Криму. Зокрема, командування російського угруповання військ "Днєпр" віддало наказ масово використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі, що з'єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Політтехнолог Тарас Загородній ще 2 червня зауважив 24 Каналу, що українські захисники продовжуватимуть роботу щодо тимчасово окупованих територій, тому літо для окупантів буде важким.