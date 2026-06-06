Кое-где полки уже пустые. В сети публикуют видео с ситуацией на полуострове, передает 24 Канал.

Смотрите также Это только начало: ССО взяли под контроль главный путь поставки в Крым

Что происходит в Крыму?

Украинская армия взяла под огневой контроль логистические пути в оккупированный Крым.

Сначала на полуострове начался дефицит с горючим. В частности, 6 июня в сети показали, как на так называемом Крымском мосту образовалась большая пробка.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Очередь к АЗС: смотрите видео

Более 600 автомобилей пытались выехать в Краснодарский край, в частности для заправки топливом. ️

Водитель самостоятельно тянет авто: смотрите видео

Но не только топливом единым. В оккупированном Крыму также начался дефицит продуктов.

Местные жители все чаще жалуются на пустые полки в магазинах. Больше всего не хватает товаров первой необходимости – сахара, гречки, риса, соли, муки, масла и макарон.

Из-за проблем с логистикой и панических закупок некоторые магазины уже вводят ограничения на продажу товаров в одни руки.

На видео из соцсетей действительно видно, опустевшие полки магазинов.

Вчера соль исчезла из некоторых магазинов, говорят "Ашан" полупустой. Началось. А потом давиться будут гречкой с макаронами с солью и сахаром,

– комментируют в сети жители полуострова.

Дефицит продуктов в крымских магазинах: смотрите видео

Другие же удивляются, почему исчезли именно сахар и гречка.

Я думала, это шутки, пошла в магазин возле дома сахара, гречки нет. Пошла в другую и та же история. Не понимаю почему именно сахар и гречка? Я бы лучше мясом запаслась, его на костре можно готовить,

– пишут они.

Дефицит продуктов в крымских магазинах: смотрите видео

Жительницах Крыма о ситуации на полуострове: смотрите видео

К слову, на крымских АЗС уже появились контролеры. Там полностью запретили свободную продажу бензина. Водители могут приобрести не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее.

Из-за ударов ВСУ россияне в панике меняют логистику топлива в Крым. В частности, командование российской группировки войск "Днепр" отдало приказ массово использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по трассе, соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

Политтехнолог Тарас Загородний еще 2 июня отметил 24 Каналу, что украинские защитники будут продолжать работу по временно оккупированным территориям, поэтому лето для оккупантов будет тяжелым.