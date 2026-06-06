Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин Укринформу.

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Как изменилась логистика россиян?

Вооруженные Силы Украины успешно поражают бензовозы, чем уменьшают запасы горючего, которое доезжает до оккупантов. Поэтому командование российской группировки "Днепр" начнет использовать гражданский транспорт для перевозки топлива по трассе Р-280. Эта дорога соединяет Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом.

Представитель рассказал, что для транспортировки россияне будут конфисковывать транспорт:

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гражданских в транспортных компаниях;

транспортных службах;

почты;

хлебовозы; фуры для продуктов и медикаментов.

Оккупанты будут загружать машины канистрами от 20 до 1000 литров. Водителям запретят носить военную форму. Представитель добавил, что эти действия россиян являются сознательным использованием гражданской инфраструктуры военными и маскировки логистики.

То есть это еще одно из нарушений правил ведения войны,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Катастрофа с горючим в Крыму

Успешные удары Сил обороны по российским НПЗ и перерезание логистики на оккупированных территориях вызвали серьезный топливный кризис в оккупированном Крыму. Политтехнолог Тарас Загородний 2 июня высказал предположение 24 Канала, что украинские защитники будут продолжать работу по временно оккупированным территориям.

4 июня в Крыму дефицит бензина достиг критического уровня. Так называемая "власть" полуострова полностью запретила свободную продажу бензина за деньги. Водители могут приобрести на АЗС не более 20 литров в одни руки и только по талонам, которые были куплены ранее. Отпускать топливо за наличные не будут по всему полуострову.