Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин Укрінформу.

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Як змінилась логістика росіян?

Збройні Сили України успішно вражають бензовози, чим зменшують запаси пального, яке доїжджає до окупантів. Через це командування російського угруповування "Днєпр" почне використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280. Ця дорога поєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Речник розповів, що для транспортування росіяни будуть конфісковувати транспорт:

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цивільних у транспортних компаніях;

транспортних службах;

пошти;

хлібовози; фури для продуктів та медикаментів.

Окупанти завантажуватимуть машини каністрами від 20 до 1000 літрів. Водіям заборонять носити військову форму. Речник додав, що ці дії росіян є свідомим використанням цивільної інфраструктури військовими та маскування логістики.

Тобто це ще одне з порушень правил ведення війни,

– наголосив Владислав Волошин.

Катастрофа з пальним в Криму

Успішні удари Сил оборони по російських НПЗ та перерізання логістики на окупованих територіях спричинили серйозну паливну кризу в окупованому Криму. Політтехнолог Тарас Загородній 2 червня висловив припущення 24 Каналу, що українські захисники продовжуватимуть роботу щодо тимчасово окупованих територій.

4 червня в Криму дефіцит бензину сягнув критичного рівня. Так звана "влада" півострова повністю заборонила вільний продаж бензину за гроші. Водії можуть придбати на АЗС не більше 20 літрів в одні руки й тільки за талонами, які були куплені раніше. Відпускати пальне за готівку не будуть по всьому півострову.