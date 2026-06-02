Росіяни у Криму радіють хоча б кільком бензовозам. Політтехнолог Тарас Загородній висловив припущення 24 Каналу, що українські захисники продовжуватимуть роботу щодо тимчасово окупованих територій, зокрема щодо Криму.

У Криму набирає обертів серйозна криза

Політтехнолог зауважив, що цього року Сили оборони краще підготувалися, ніж минулого: відбуваються атаки на НПЗ, на нафтоперекачувальні станції. Також здійснюється тиск тимчасово окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку й Луганську області.

Це означає, що криза поширюється на всі тимчасово окуповані території. Тобто є військова необхідність насамперед щодо знищення логістики ворога для того, щоб його звідти вибивати,

– сказав Загородній.

За його словами, на відміну від 2025 року, цьогорічні удари почалися значно раніше. Й нинішнє літо в Криму точно буде складним через критичну нестачу пального.

Крім того, чим більше Україна б'є по установках, тим менше у противника можливості виробляти авіаційний гас. Тому що це найбільш високотехнологічний продукт. Якщо залити у літак неякісний гас – він просто впаде.

На його думку, Україна прагне, щоб ситуація, яка виникла у Туапсе після регулярних ударів по НПЗ, поширилася на більшу територію.

Процес починається. Масштаби очевидні,

– наголосив політтехнолог.

Загородній зауважив, що цього року Україна змогла заблокувати російський сухопутний коридор до Криму. Також росіяни не можуть скористатися поромами, тому що українські воїни їх знищили.

Крім того, додав він, є ще одна цікава деталь: росіяни не підтримували перехід на електромобілі. Тож єдине, що у них залишається, – їздити на велосипедах або на ішаках, наприклад, тікаючи з тимчасово окупованого півострова Кримським мостом.

Україна фактично заблокувала сухопутний коридор до Криму. Окупанти не хочуть втратити важливу для них трасу й вигадують, як можна нею переміщуватися. Проте наразі їхні спроби безуспішні.

Вранці 27 травня Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по штабу ВПС Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Внаслідок атаки також пошкоджено будівлю управління Центрального банку Росії.

Російські ЗМІ повідомили про удар по місцю розташування 126 бригади Чорноморського флоту країни-агресорки. Внаслідок атаки є загинулі та поранені. Водночас Генеральний штаб ЗСУ не підтверджував такої інформації.