Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.
Атаковано штаб ВПС Чорноморського флоту Росії
Під удар Сил оборони міг потрапити тимчасовий штаб ВПС Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі на вулиці Гоголя. Тоді як 22 вересня 2023 року було уражено основну будівлю головного штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі на вулиці Вороніна, 2.
Водночас окупаційна влада стверджує, що під час атаки в цьому районі ракета нібито пошкодила покинуту адміністративну будівлю.
У сусідніх житлових багатоквартирних будинках від ударної хвилі пошкоджено вікна, кількість пошкоджень уточнюється,
– додали окупанти.
Разом із тим телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що до місць пожеж у Севастополі їхали машини швидкої допомоги. Вулицю Гоголя біля штабу перекрили для руху авто.
Зауважимо, що в ніч проти 27 травня вибухи гриміли й на ТОТ Сімферополя.
Дрони могли атакувати штаб ВПС Чорноморського флоту Росії: дивіться фото
Українські дрони атакують Росію
Вночі 27 травня ударні дрони вгатили по Таганрогу – OSINT-аналітики встановили, що атака та займання, ймовірно сталися на території об'єкта технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки. Водночас місцеві стверджують, що чули прильот, після якого над об'єктом здійнявся густий стовп диму.
Через загрозу удару дронів та ракет повітряну тривогу тієї ж ночі оголосили й у Воронежі. Місцеві чули вибухи, однак наразі невідомо, що саме потрапило під удар.
Натомість у Туапсе дрони вгатили по нафтобазі Туапсинського нафтопереробного заводу компанії "Роснефть" – там помітили масштабну пожежу та густий дим.