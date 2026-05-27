Об этом сообщают мониторинговые телеграм-каналы.

Смотрите также Разгромили основной цех: дроны ударили по производителю микроэлектроники "Ангстрем" в России

Атакован штаб ВВС Черноморского флота России

Под удар Сил обороны мог попасть временный штаб ВВС Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе на улице Гоголя. Тогда как 22 сентября 2023 года было поражено основное здание главного штаба Черноморского флота России в Севастополе на улице Воронина, 2.

В то же время оккупационные власти утверждают, что во время атаки в этом районе ракета якобы повредила заброшенное административное здание.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется,

– добавили оккупанты.

Вместе с тем телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает, что к местам пожаров в Севастополе ехали машины скорой помощи. Улицу Гоголя возле штаба перекрыли для движения авто.

Заметим, что в ночь на 27 мая взрывы гремели и на ВОТ Симферополя.

Дроны могли атаковать штаб ВВС Черноморского флота России: смотрите фото

Украинские дроны атакуют Россию

Ночью 27 мая ударные дроны ударили по Таганрогу – OSINT-аналитики установили, что атака и возгорание, вероятно произошли на территории объекта технического обслуживания и ремонта авиационной техники. В то же время местные утверждают, что слышали прилет, после которого над объектом поднялся густой столб дыма.

Из-за угрозы удара дронов и ракет воздушную тревогу той же ночью объявили и в Воронеже. Местные слышали взрывы, однако пока неизвестно, что именно попало под удар.

Зато в Туапсе дроны ударили по нефтебазе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода компании "Роснефть" – там заметили масштабный пожар и густой дым.