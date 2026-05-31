Траса Р-280 "Новоросія" проходить через територію Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Вона перебуває під постійними прицільними ударами українських дронів. Після того, як окупанти зазнали тут серйозних втрат командування випустило внутрішнє розпорядження про зміну режиму перевезень. Про це повідомляє рух опору "Атеш".

Як окупанти переміщуються трасою "Новоросія" зараз?

Відповідно до нових правил, колони техніки повинні переміщатися переважно вночі та у погану погоду. Швидкість руху має становити не менше 120 кілометрів за годину. У кожній машині – третя людина з детектором БпЛА.

Паралельно для змішування потоків та утруднення ідентифікації цілей українськими спецпризначенцями окупанти застосовують цивільні вантажні автомобілі.

Ця практика вже раніше була помічена у російських військах. Спостерігачів з детекторами набирають прямо з передових позицій. Натомість туди перекидають дефіцитні засоби РЕБ. Через це прикриття передових позицій від БпЛА помітно слабшає.

Військовослужбовці відверто скаржаться один одному на такі рішення – людей забирають, техніку забирають, а результату однаково немає.

Самі окупанти не розуміють сенсу подібних заходів, оскільки більшість українських БпЛА працюють через Starlink – супутниковий канал зв'язку, стійкий до мобільних засобів РЕБ, які мають росіяни. Детектори здатні лише фіксувати присутність дрона, але придушити його зв'язок із оператором російські війська практично не можуть.

Ефективної відповіді на українські безпілотники окупанти досі не мають.

За даними руху опору, росіяни вже зіткнулися з дефіцитом палива. Надалі ситуація лише погіршуватиметься.

Українські дрони заблокували сухопутний коридор до Криму

Нещодавно 412 бригада Nemesis СБС повідомила, що разом із Силами оборони України почала масштабні удари по російській логістиці на півдні. Цілями є техніка та постачання окупантів у тилу. Для цього застосовують нові секретні безпілотні системи, які раніше не показували. За даними бригади, вже знищено десятки російських вантажівок і паливозаправників. Через це росіяни змушені обмежити рух важкої техніки трасою Р-280 "Новоросія".

Politico теж пише, що Україна в останні місяці посилила тиск на російську армію завдяки ударам дронів середньої дальності (100 – 300 кілометрів). Ці безпілотники дозволяють бити по цілях у тилу та руйнувати логістику, зокрема на окупованому півдні. Українські сили регулярно атакують дороги, які Росія використовує для постачання в Крим.

За даними розвідки, такі удари зменшують інтенсивність російських штурмів.