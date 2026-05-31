Трасса Р-280 "Новороссия" проходит через территорию Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Она находится под постоянными прицельными ударами украинских дронов. После того, как оккупанты понесли здесь серьезные потери командование выпустило внутреннее распоряжение об изменении режима перевозок. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".

Как оккупанты перемещаются по трассе "Новороссия" сейчас?

Согласно новым правилам, колонны техники должны перемещаться преимущественно ночью и в плохую погоду. Скорость движения должна составлять не менее 120 километров в час. В каждой машине – третий человек с детектором БпЛА.

Параллельно для смешивания потоков и затруднения идентификации целей украинскими спецназовцами оккупанты применяют гражданские грузовые автомобили.

Эта практика уже ранее была замечена в российских войсках. Наблюдателей с детекторами набирают прямо с передовых позиций. Зато туда перебрасывают дефицитные средства РЭБ. Из-за этого прикрытие передовых позиций от БпЛА заметно ослабевает.

Военнослужащие откровенно жалуются друг другу на такие решения – людей забирают, технику забирают, а результата все равно нет.

Сами оккупанты не понимают смысла подобных мероприятий, поскольку большинство украинских БпЛА работают через Starlink – спутниковый канал связи, устойчивый к мобильным средствам РЭБ, которые имеют россияне. Детекторы способны лишь фиксировать присутствие дрона, но подавить его связь с оператором российские войска практически не могут.

Эффективного ответа на украинские беспилотники оккупанты до сих пор не имеют.

По данным движения сопротивления, россияне уже столкнулись с дефицитом топлива. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Украинские дроны заблокировали сухопутный коридор в Крым

Недавно 412 бригада Nemesis СБС сообщила, что вместе с Силами обороны Украины начала масштабные удары по российской логистике на юге. Целями является техника и снабжение оккупантов в тылу. Для этого применяют новые секретные беспилотные системы, которые ранее не показывали. По данным бригады, уже уничтожено десятки российских грузовиков и топливозаправщиков. Из-за этого россияне вынуждены ограничить движение тяжелой техники по трассе Р-280 "Новороссия".

Politico тоже пишет, что Украина в последние месяцы усилила давление на российскую армию благодаря ударам дронов средней дальности (100 – 300 километров). Эти беспилотники позволяют бить по целям в тылу и разрушать логистику, в частности на оккупированном юге. Украинские силы регулярно атакуют дороги, которые Россия использует для снабжения в Крым.

По данным разведки, такие удары уменьшают интенсивность российских штурмов.