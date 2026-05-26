В бригаде отметили, что для ударов используются новые секретные беспилотные системы, ранее не демонстрировавшиеся публично.

Смотрите также До Воронежа: инженеры привезли из Китая технологию, которая увеличит дальность украинских дронов

Как СБС срывают логистику врага на Юге?

По их словам, этот комплекс был создан совместно с производителем специально для таких задач.

Там также заявили, что благодаря работе дронов уже уничтожены десятки российских грузовиков и топливозаправщиков. Из-за этого, утверждают в Nemesis, российское командование и оккупационные власти были вынуждены ограничить движение тяжелой техники по трассе Р-280 "Новороссия", соединяющей Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В бригаде добавили, что попытки оккупантов объезжать маршрут по полевым и грунтовым дорогам также не дают результата, поскольку украинские дроны обнаруживают цели на любой местности.

Логистический маршрут Р-280 на Юге заблокирован: смотрите видео

Напомним, что российские военные на Юге начали перевозить горючее и другое обеспечение гражданскими грузовиками после ударов ВСУ по их логистике. Об этом сообщило движение "Атеш".

По данным агентов движения, оккупанты ищут частные фуры, чтобы маскировать военные перевозки под гражданский транспорт и таким образом избежать атак дронов.

В "Атеше" отметили, что удары ВСУ заставили россиян отодвинуть логистику дальше от фронта. Там также подчеркнули, что использование гражданского транспорта для военных целей подвергает мирных людей опасности.