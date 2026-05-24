Об этом сообщило движение "Атеш".

Россияне снова маскируются под гражданских

Как рассказали в "Атеш", их агент из числа военных российской группировки "Днепр" узнал, что командование оккупантов требует переводить военную логистику на гражданский транспорт. Так враг пытается уберечь свои запасы после дроновых атак по логистике на трассе Р-280 "Новороссия".

Источник утверждает, что российские войска ищут частные фуры, которыми будут перевозить топливо и другое обеспечение. Итак, враг пытается "смешать" военные колонны с гражданским транспортом, объясняя, что "так дроны не достанут".

Отмечается, что недавние удары смогли вытеснить логичтику агрессоров несколько дальше от фронта. Однако россияне в очередной раз маскируются под гражданских, чем подвергают их опасности, говорят в "Атеш". Кроме того, их действия свидетельствуют, что обеспечение оккупантов на Херсонском и Запорожском направлении в беде под давлением ВСУ.

"Информация предоставлена Силам обороны Украины", – добавили в "Атеш".

Также на Херсонщине недавно украинская морская пехота с помощью FPV-дронов ударила по пункту базирования российских операторов БпЛА в Алешках. Атаковали врага тогда, когда на позицию доставляли технику, топливо и подвозили дополнительных военных.

В результате успешной операции было ликвидировано 15 оккупантов и выгорело здание.