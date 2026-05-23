Такую позицию высказал украинский президент Владимир Зеленский в письме к европейским лидерам, сообщает агентство Reuters. Соответствующую информацию подтвердили и 24 Каналу в Офисе президента.

Какова позиция Украины?

Владимир Зеленский направил письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе.

В своем письме президент отметил, что смена власти в Венгрии после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах открывает новые возможности для активизации переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безголосой. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины в ЕС,

– считает он.

Украинский президент поблагодарил европейских лидеров за поддержку Киева, но, по его мнению, страна заслуживает справедливого подхода и равные права в Евросоюзе, поскольку защищает весь континент от российской агрессии.

Что этому предшествовало?

На днях немецкое издание Spiegel сообщило о предложении немецкого канцлера Фридриха Мерца ввести для Украины статус ассоциированного члена ЕС. Такую идею чиновник высказал в письме к европейским лидерам.

Согласно предложению, Украина могла получить расширенное участие в работе ЕС без полноправного членства, в частности доступ к политическим механизмам и механизмам безопасности ЕС, участие в заседаниях без права голоса и постепенную интеграцию.

Представитель Европейской комиссии, реагируя на подобное предложение немецкой стороны, заявил, что лидеры и в дальнейшем продолжат активно сотрудничать с государствами-членами и странами-кандидатами для принятия оптимальных решений.