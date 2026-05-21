Он должен расширить участие Киева в европейских институтах и ускорить политическое сближение. Об этом пишет Spiegel.

Смотрите также Это наш подход, – эксперт из ЕС отреагировал на недостаточность помощи Украине и санкций

Что предлагает Мерц для Украины?

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы выступил с предложением создать новый промежуточный формат участия Украины в Европейском Союзе до обретения полноправного членства. Свою инициативу он изложил в письме к европейским лидерам, подчеркнув необходимость ускорения интеграционных процессов.

Мерц подчеркивает, что расширение ЕС является геополитическим приоритетом, однако признает продолжительность и сложность переговорного процесса. Именно поэтому, по его логике, промежуточные форматы могут стать инструментом ускорения интеграции.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я убежден, что нам нужен новый импульс и для Украины, и для стран Западных Балкан и Молдовы,

– написал Мерц.

Согласно концепции, Украина могла бы получить расширенные права участия в работе институтов ЕС. Речь идет, в частности, о частичной интеграции в политические и безопасностные механизмы Евросоюза.

Среди ключевых элементов:

участие в заседаниях Совета ЕС и Европейского совета;

привлечение к работе Еврокомиссии и Европарламента без полноценного голоса;

постепенная интеграция в бюджет ЕС;

распространение механизма взаимной обороны, предусмотренного статьей 42 (7) Договора о ЕС;

специальная роль в Суде ЕС.

Как отмечается, этот статус может пересматриваться или ограничиваться в случае отхода Украины от базовых принципов Евросоюза.

Какое заявление сделала Венгрия относительно вступления Украины в ЕС?

Венгрия заявила о готовности поддержать открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС при условии расширения прав венгерского национального меньшинства в Украине, в частности на Закарпатье.

По словам Мадьяра, Будапешт ожидает, что Киев обеспечит права нацменьшинств в соответствии со стандартами Европы. Он отметил, что этот вопрос является принципиальным для венгерской стороны и непосредственно влияет на ее позицию относительно евроинтеграции Украины.

В то же время Мадьяр выразил надежду, что переговорный процесс между Украиной и ЕС будет происходить без задержек и завершится успешно. Украинская сторона уже сообщила о начале консультаций с Будапештом по правам национальных меньшинств и двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в новом этапе диалога, который будет базироваться на взаимном доверии. Он подчеркнул, что Украина работает над обеспечением прав меньшинств в соответствии с европейскими стандартами. Стороны продолжают технические консультации, направленные на разблокирование евроинтеграционного процесса.