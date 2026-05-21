Він має розширити участь Києва в європейських інституціях і пришвидшити політичне зближення. Про це пише Spiegel.

Дивіться також Це наш підхід, – експерт з ЄС відреагував на недостатність допомоги Україні та санкцій

Що пропонує Мерц для України?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито виступив із пропозицією створити новий проміжний формат участі України в Європейському Союзі до набуття повноправного членства. Свою ініціативу він виклав у листі до європейських лідерів, наголосивши на необхідності прискорення інтеграційних процесів.

Мерц підкреслює, що розширення ЄС є геополітичним пріоритетом, однак визнає тривалість і складність переговорного процесу. Саме тому, за його логікою, проміжні формати можуть стати інструментом прискорення інтеграції.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови,

– написав Мерц.

Згідно з концепцією, Україна могла б отримати розширені права участі в роботі інституцій ЄС. Йдеться, зокрема, про часткову інтеграцію в політичні та безпекові механізми Євросоюзу.

Серед ключових елементів:

участь у засіданнях Ради ЄС і Європейської ради;

залучення до роботи Єврокомісії та Європарламенту без повноцінного голосу;

поступова інтеграція до бюджету ЄС;

поширення механізму взаємної оборони, передбаченого статтею 42(7) Договору про ЄС;

спеціальна роль у Суді ЄС.

Як зазначається, цей статус може переглядатися або обмежуватися у разі відходу України від базових принципів Євросоюзу.

Яку заяву зробила Угорщина щодо вступу України в ЄС?

Угорщина заявила про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС за умови розширення прав угорської національної меншини в Україні, зокрема на Закарпатті.

За словами Мадяра, Будапешт очікує, що Київ забезпечить права нацменшин відповідно до стандартів Європи. Він наголосив, що це питання є принциповим для угорської сторони та безпосередньо впливає на її позицію щодо євроінтеграції України.

Водночас Мадяр висловив сподівання, що переговорний процес між Україною та ЄС відбуватиметься без затримок і завершиться успішно. Українська сторона вже повідомила про початок консультацій із Будапештом щодо прав національних меншин і двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ зацікавлений у новому етапі діалогу, який базуватиметься на взаємній довірі. Він підкреслив, що Україна працює над гарантуванням прав меншин відповідно до європейських стандартів. Сторони продовжують технічні консультації, спрямовані на розблокування євроінтеграційного процесу.