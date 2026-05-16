Про це у розмові з 24 Каналом зазначив підприємець, експерт з питань Євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олівʼє Віллокс, наголосивши, за якими показниками у Євросоюзі оцінюють прогрес України на шляху до Євроінтеграції. Також він прокоментував відкриття шістьох переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, про які наголошував Володимир Зеленський.

Які зміни дозволять Україні наблизитися до членства у ЄС?

Віллокс зазначив, що критика своєї країни з повагою до неї є ознакою справжньої демократії, яка добре функціонує. Саме таку свободу хочуть бачити у Євросоюзі.

"Йдеться як про закон, так і про реальність. Якщо медіа не можуть вільно говорити все, що хочуть, звичайно, якщо журналісти відповідально працюють та перевіряють факти, тоді маємо проблему. Саме це сталося в Угорщині", – підкреслив експерт з питань Євроінтеграції.

Також Володимир Зеленський наголосив про намір Києва відкрити усі переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу та технічно готовий до цього.

Співзасновник ініціативи Get Ready for Europe зазначив, що простими словами, це важко пояснити, адже деякі люди в Україні вважають, що достатньо ухвалити закон. Однак це не так, тому що докази у ЄС хочуть побачити на місцях.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський наголосив 4 квітня під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, що Україна планує відкрити усі шість переговорних кластерів протягом травня та червня 2026 року. За словами українського президента, наша країна з технічного погляду цілком готова до цього.

"Незалежність правосуддя – це не тільки призначення нових суддів або запису цього на папері. Це питання до вас – як Україна передусім сама собі демонструє, що правосуддя незалежно від будь-якого тиску, наприклад політичного чи економічного", – зауважив він.

Водночас Євросоюз, на його думку, не має давати показники, які Україна має досягти. Вона сама має їх визначити. Тому що ЄС поважає Україну як суверенну державу.

Так було з Грецією і з багатьма країнами. Ми запитували у них: як ви доведете, що покращили ситуацію у певній сфері? Зрозуміло, о ви не станете ідеальними до 1 січня наступного року. Ми в це не повіримо. Для зміни системи потрібні час та дисципліна, це тривалий процес,

– відзначив Олівʼє Віллокс.

Експерт з питань євроінтеграції також пояснив, як Україна може довести ЄС, що є прогрес на її шляху до вступу у ЄС.

До слова. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що ідея Володимира Зеленського щодо членства України у ЄС до 1 січня 2027 року, "не спрацює". На думку Мерца, не реалістичною навіть є дата 1 січня 202 року. Він наголосив, що Україна не може стати членом Євросоюзу, поки триває війна.

"Коли відбувається скандал, а це трапляється регулярно, люди кажуть: "Невже це знову погано для нас?" Думаю, це добрий знак. Ви говорите про це, і ви лякаєте людей, які так роблять", – пояснив він.

Віллокс додав, що це може бути частиною домовленості – показувати поганим людям, що вони не можуть так робити, бо матимуть проблеми.

Вступ України до Євросоюзу: що відомо?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на засіданні Ради ЄС, наголосив, що Київ веде підготування до офіційного початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу, який запланований на 26 травня. За словами глави МЗС, відкриття першого переговорного кластера можна вважати серйозним кроком на шляху євроінтеграції України.

Нагадаємо, що у березні Україна отримала умови від ЄС за останніми переговорними кластерами та розпочала працювати над втіленням усіх умов для членства у Євросоюзі.

Також у грудні 2025 року у ЄС надали Києву перші три кластери: 1 "Основи процесу вступу до ЄС"; 2 "Внутрішній ринок"; 6 "Зовнішні відносини". А у березні 2026-го ще три: 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток"; 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання"; 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Після того як Україна виконає вимоги ЄС, закриє усі переговорні кластери, відбудеться підписання договору про вступ до Європейського Союзу.