Наполегливі спроби України пришвидшити процес вступу до Європейського Союзу призвели до посилення напруженості у відносинах із низкою європейських країн. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела серед європейських та українських посадовців.

Дивіться також Це глухий кут: Кая Каллас заявила, що в переговорах Росії та України "нічого не відбувається"

Чому переговори України та Європи щодо вступу в ЄС сповільнилися?

За даними видання, у ЄС дедалі частіше наголошують, що розширення має відбуватися виключно на основі виконання критеріїв і реформ, тоді як Київ наполягає на максимально швидкому наближенні до повноправного членства. У Брюсселі та ключових столицях – зокрема Парижі та Берліні – вважають, що реалістичний шлях передбачає поетапну інтеграцію України в європейські інституції.

Франція та Німеччина, як зазначається, пропонують модель поступового зближення, яка передбачає надання Україні "символічних" переваг та часткового доступу до механізмів ЄС у разі виконання проміжних реформ. Водночас повноправне членство, за оцінками європейських чиновників, може зайняти щонайменше десятиліття.

У Києві таку концепцію відкидають. Президент Володимир Зеленський, за даними FT, наполягає на повноправному членстві без проміжних статусів і доручив українським дипломатам не обговорювати альтернативні формати інтеграції. Українська сторона наголошує, що країна вже виконує ключову роль у безпеці Європи, а тому заслуговує на рівноправне членство.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу розповів, що питання вступу України до ЄС є складнішим, ніж фінансова підтримка, яку регулярно виділяє Євросоюз для української підтримки. Це питання потребує прагматичнішої стратегії переговорів, тому Німеччина та Франція на даному етапі виступають проти швидкого вступу України в ЄС.

Водночас європейські посадовці вказують на низку проблем у темпах реформ в Україні, зокрема у сферах верховенства права, антикорупційної політики та адаптації законодавства до норм ЄС. Окремо згадуються затримки з ухваленням економічних реформ, необхідних для розширення доступу України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Також у Брюсселі обговорюється питання фінансових умов підтримки України, зокрема кредитних програм, частина з яких передбачає економічні зміни, включно з податковою реформою. Київ, своєю чергою, вважає частину цих вимог надмірним навантаженням для економіки під час війни.

Довідково. Україна впровадила низку масштабних реформ для відповідності критеріям членства, з особливим акцентом на правосудді та боротьбі з корупцією. Основний етап активних змін розпочався після отримання статусу кандидата у червні 2022 року.

На тлі дискусій щодо темпів інтеграції окремі європейські дипломати наголошують, що процес вступу має залишатися "заснованим на заслугах", а також попереджають про ризик завищених очікувань. Водночас вони визнають, що ЄС залишається ключовим партнером України, особливо на тлі невизначеності щодо довгострокової підтримки з боку США.

Раніше у європейських інституціях вже обговорювали можливість надання Україні проміжних форматів участі в роботі ЄС, однак Київ послідовно відкидає такі варіанти, наполягаючи на повному членстві з усіма правами, включно з доступом до бюджету та правом голосу.

Чому вступ України до ЄС важливий?

Вступ України до Європейського Союзу – це важливий етап політичної та економічної інтеграції в європейський простір. Йдеться насамперед про приєднання до спільних правил, інституцій та ринків, що може створити більш передбачувані умови для розвитку держави та її економіки.

Членство в ЄС відкриває доступ до великого внутрішнього ринку, інвестицій та програм підтримки, а також передбачає поступове наближення українського законодавства до європейських стандартів.

Проте процес вступу є складним і тривалим, оскільки вимагає узгодження інтересів усіх держав-членів ЄС і виконання низки критеріїв. Тому це багаторівневий політичний і економічний процес, який впливає як на Україну, так і на сам Європейський Союз.