Настойчивые попытки Украины ускорить процесс вступления в Европейский Союз привели к усилению напряженности в отношениях с рядом европейских стран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.

Почему переговоры Украины и Европы о вступлении в ЕС замедлились?

По данным издания, в ЕС все чаще подчеркивают, что расширение должно происходить исключительно на основе выполнения критериев и реформ, тогда как Киев настаивает на максимально быстром приближении к полноправному членству. В Брюсселе и ключевых столицах – в частности Париже и Берлине – считают, что реалистичный путь предусматривает поэтапную интеграцию Украины в европейские институты.

Франция и Германия, как отмечается, предлагают модель постепенного сближения, которая предусматривает предоставление Украине "символических" преимуществ и частичного доступа к механизмам ЕС в случае выполнения промежуточных реформ. В то же время полноправное членство, по оценкам европейских чиновников, может занять не менее десятилетия.

В Киеве такую концепцию отвергают. Президент Владимир Зеленский, по данным FT, настаивает на полноправном членстве без промежуточных статусов и поручил украинским дипломатам не обсуждать альтернативные форматы интеграции. Украинская сторона отмечает, что страна уже выполняет ключевую роль в безопасности Европы, а потому заслуживает равноправного членства.

Обратите внимание! Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала рассказал, что вопрос вступления Украины в ЕС является более сложным, чем финансовая поддержка, которую регулярно выделяет Евросоюз для украинской поддержки. Этот вопрос требует более прагматичной стратегии переговоров, поэтому Германия и Франция на данном этапе выступают против быстрого вступления Украины в ЕС.

В то же время европейские чиновники указывают на ряд проблем в темпах реформ в Украине, в частности в сферах верховенства права, антикоррупционной политики и адаптации законодательства к нормам ЕС. Отдельно упоминаются задержки с принятием экономических реформ, необходимых для расширения доступа Украины к внутреннему рынку Евросоюза.

Также в Брюсселе обсуждается вопрос финансовых условий поддержки Украины, в частности кредитных программ, часть из которых предусматривает экономические изменения, включая налоговую реформу. Киев, свою очередь, считает часть этих требований чрезмерной нагрузкой для экономики во время войны.

Справочно. Украина внедрила ряд масштабных реформ для соответствия критериям членства, с особым акцентом на правосудии и борьбе с коррупцией. Основной этап активных изменений начался после получения статуса кандидата в июне 2022 года.

На фоне дискуссий о темпах интеграции отдельные европейские дипломаты отмечают, что процесс вступления должен оставаться "основанным на заслугах", а также предупреждают о риске завышенных ожиданий. В то же время они признают, что ЕС остается ключевым партнером Украины, особенно на фоне неопределенности относительно долгосрочной поддержки со стороны США.

Ранее в европейских институтах уже обсуждали возможность предоставления Украине промежуточных форматов участия в работе ЕС, однако Киев последовательно отвергает такие варианты, настаивая на полном членстве со всеми правами, включая доступ к бюджету и правом голоса.

Почему вступление Украины в ЕС важно?

Вступление Украины в Европейский Союз – это важный этап политической и экономической интеграции в европейское пространство. Речь идет прежде всего о присоединении к общим правилам, институтов и рынков, что может создать более предсказуемые условия для развития государства и его экономики.

Членство в ЕС открывает доступ к большому внутреннему рынку, инвестиций и программ поддержки, а также предусматривает постепенное приближение украинского законодательства к европейским стандартам.

Однако процесс вступления является сложным и длительным, поскольку требует согласования интересов всех государств-членов ЕС и выполнения ряда критериев. Поэтому это многоуровневый политический и экономический процесс, который влияет как на Украину, так и на сам Европейский Союз.