Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, почему Киеву не стоит рассчитывать на быстрое полноценное членство. По его мнению, Украине сейчас нужна более прагматичная стратегия переговоров с Евросоюзом.

Смотрите также Лукашенко никогда не был готов к войне так, как сейчас, – белорусский оппозиционер

Поможет ли кредит ЕС Украине сейчас?

Евросоюз согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро на ближайшие два года, а также одобрил 20-й пакет санкций против России. В Совете ЕС заявили, что выплаты по кредиту должны начаться как можно скорее, а Владимир Зеленский говорил о работе над первым траншем уже в мае или июне.

Напомним! Евросоюз завершил согласование ключевых решений для кредита Украине на 90 миллиардов евро. 22 апреля Совет ЕС принял последний базовый законодательный акт, который открывает путь к выплатам уже во втором квартале 2026 года. Средства должны пойти на самые неотложные бюджетные нужды, в частности потребности оборонно-промышленного комплекса.

Для Украины это совпало еще с одним важным изменением в европейской политике. После поражения Виктора Орбана новая власть Венгрии, по мнению Денисенко, не будет мешать антироссийским инициативам ЕС, а России будет сложнее играть на европейском поле через Будапешт.

Мадьяр не будет вставлять палки в колеса антироссийским инициативам Европейского Союза. Поэтому это огромный плюс,

– объяснил политолог.

В то же время украинско-венгерские отношения не изменятся быстро и не станут сразу стабильными. Денисенко отметил, что ситуация еще будет оставаться далекой от идеала, хотя переход от резко негативного состояния к нейтрально-негативному уже имеет значение.

Далее нужно работать достаточно долго и не один месяц, чтобы этот нейтральный негатив превратить в нейтральность,

– добавил он.

Украинско-венгерское направление потребует долгой работы. Речь идет не о быстрой перезагрузке, а о постепенном снижении напряжения в отношениях.

Венгрия не определяет вступление Украины в ЕС

Даже если Венгрия не будет мешать Украине в Евросоюзе, это не открывает путь к быстрому членству. Денисенко объяснил, что вопрос вступления сейчас упирается не в Будапешт, а в позицию Франции и Германии, которые прямо говорят об отсутствии быстрого сценария. В такой ситуации венгры могут вообще ничего не делать, потому что решения Парижа и Берлина уже достаточно, чтобы полноценное вступление не двигалось в темпе, на который рассчитывает Украина.

Есть Франция и Германия, которые говорят, что Украина в ближайшее время в ЕС не вступит и быстрого вступления не будет,

– пояснил политолог.

Денисенко сравнил это с ожиданиями относительно НАТО в 2022 – 2025 годах. Тогда Украина много говорила о быстром вступлении в Альянс и тратила дипломатические усилия на сценарий, который, по его оценке, не имел реалистичного окна.

Сейчас мы пробуем играть в игру, что Украина вступит в ЕС в 2027 году, хотя нам уже прямым текстом говорят, что этого не будет,

– подчеркнул он.

Вместо этого Денисенко предлагает говорить о соглашении об ограниченном членстве в ЕС. Такой формат, по его словам, должен сопровождаться четким планом полного вступления и может быть более конструктивным, чем требование принять Украину в Евросоюз уже в ближайшее время.

Почему Франция и Германия не поддерживают быстрое вступление Украины?

Франция и Германия связывают свою позицию не только с политикой, но и с внутренней готовностью Украины к членству. Денисенко объяснил, что Евросоюз смотрит на целый пакет реформ, которые Киев еще должен пройти. Для европейцев это остается частью требований, без которых полноценное вступление не будет двигаться быстро.

У нас есть масса вещей, по которым мы не готовы к вступлению в Европейский Союз с точки зрения европейцев,

– объяснил политолог.

Украинский аргумент о том, что страна защищает Европу и платит за это жизнями не становится решающим. Денисенко отметил, что европейцы отвечают на это финансовой поддержкой, но не готовностью быстро открыть двери в ЕС.

Мы можем много говорить о несправедливости и будем абсолютно правы. Но надо идти в те вещи, которых можем достичь,

– подчеркнул он.

Проблема не сводится только к работе депутатов или принятия отдельных законов. Денисенко напомнил о нереформированных судах, недореформированной полиции, ГБР и более широком управленческом кризисе, который питает коррупцию и тормозит выполнение требований ЕС.

