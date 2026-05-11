Слова главы ОП, который совершил визит в Литву 11 мая, передает LRT.

Как Буданов оценивает вероятность разговора между Зеленским и Путиным?

Комментируя возможность телефонного разговора между лидерами государств, он в шутливой форме отметил, что между странами, которые находятся в состоянии войны, не существует простой прямой связи, и подобные контакты "не осуществляются обычным мобильным звонком".

В то же время Буданов подчеркнул, что в случае реальной готовности России к содержательному диалогу Украина не отказывается от такого формата.

Он напомнил, что официальная позиция Киева остается неизменной – Украина последовательно выступает за прекращение войны и достижение мира, и это неоднократно подтверждалось как заявлениями, так и действиями украинских властей.

По словам генерала, завершение боевых действий является стратегической целью Украины, а сам мир не следует воспринимать как проявление слабости, ведь это, скорее, признак рационального подхода.

Что этому предшествовало?

Следует напомнить, что российский диктатор заметно изменил тон своих заявлений по Украине, допустив вероятность личной встречи с Владимиром Зеленским на территории третьей страны.

В то же время, он подчеркнул, что Россия готова привлекать посредников к переговорному процессу, но настаивает: перед любой встречей должен быть подготовлен и согласован проект мирного соглашения.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в комментарии для 24 канала обратил внимание на изменение формулировок в риторике Кремля. Путин в своих заявлениях использовал обращение "господин Зеленский".

На первый взгляд это может выглядеть как определенное смягчение тона, однако отказ от формулировки "президент Зеленский", по мнению политолога, свидетельствует о том, что российская позиция по поводу легитимности украинского руководства остается неизменной.

Как реагируют в США и Европе?

Министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить возможные переговоры с Россией и условия для них во время неформальной встречи 27-28 мая на Кипре. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила необходимость выработки подходов, которые бы предотвращали дальнейшую российскую агрессию, и подчеркнула важность шагов со стороны России, в частности, по выводу войск из Приднестровья.

В то же время в США снова появились дискуссии о возможном сворачивании участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Это вызвало новые вопросы эффективности самих переговоров как инструмента влияния на ход войны.

Американский журналист и историк Дэвид Саттер в эфире 24 Канала заявил, что проблема заключается не столько в формате переговоров, сколько в ожиданиях от них, ведь им приписывают способность решить то, что они объективно не могут обеспечить.