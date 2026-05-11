Едва ли не самой большой проблемой для Владимира Путина стал куцый парад победы. Он обернулся абсолютным провалом, что заставляет Кремль лихорадочно искать способы отвлечь от него внимание. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, что может готовить Россия после многодневного перемирия и почему под угрозой может оказаться не только Украина.

Как могут измениться бои на фронте?

После позора с парадом победы – начиная от его сокращенного формата и до официального разрешения Владимира Зеленского на его проведение – Владимир Путин будет пытаться больше давить на Украину. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович, объяснив, что Россия будет вынуждена хоть чем-то перекрыть пережитый стыд.

Прежде всего изменения могут коснуться фронта.

Сейчас уровень штурмовых действий повысился, потому что появилась зелень. Летом интенсивность может стать еще больше. Тактика неизменна – движение малых штурмовых групп с минимальным количеством бронетехники. Передвижение в основном на мотоциклах, квадроциклах и самокатах,

– отметил Попович.

Россияне также могут увеличить удары авиабомбами по приоритетным для себя городам. Среди них: прежде всего Славянск, Краматорск и Константиновка.

Справочно. Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк сообщил, что враг крайне активно использует КАБы на линии фронта. Ими бьют не точечно, наоборот – пытаются поразить как можно больший радиус, буквально выжигая местность. Только на позиции бригады "Рубеж" могут сбрасывать до 200 управляемых авиабомб. Постоянные удары авиабомбами могут свидетельствовать и о подготовке к более широкому наступлению, ведь они уничтожают все возможные укрытия для украинских военных.

"Они продолжат широкое использование дронов по линии фронта, в частности дроны на оптоволокне. Они у врага действительно неплохие, это надо признать. Но также россияне будут выпускать и дальнобойные дроны по тыловым украинским городам", – отметил военный обозреватель.

Когда может быть следующий массированный обстрел?

Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк объяснил, что за время перемирия россияне накапливали возможности для нанесения нового большого удара по Украине. Произведенные дроны и ракеты, которые не использовала Россия, ждут своего часа для следующей атаки.

По его словам, уже 11 – 12 мая Украине следует ждать нового массированного обстрела.

Подобное мнение высказал и авиационный эксперт Богдан Долинце. Уменьшение интенсивности обстрелов накануне, вероятнее всего свидетельствует, что новая атака состоится уже в скором времени.

Но не стоит думать, что эта атака будет как-то отличаться от предыдущих. Это просто одна из очередных атак,

– подчеркнул Долинце.

Если говорить о крылатых и баллистических ракетах – их россияне используют прямо с конвейера. В то же время у них нет возможности существенно увеличить производство. К тому же с использованием крылатых ракет у россиян есть некоторые трудности. Самым большим вызовом для противника стало сокращение пусковых установок морского и воздушного базирования. Говорится, в частности, о носителях ракет "Калибр", которых у России стало намного меньше из-за украинских ударов.

На какой отчаянный шаг может пойти Путин?

Значительное усиление украинских атак и проваленный парад "победы" серьезно пошатнули российский режим, считает политолог Артем Бронжуков. Последние события для Путина стали настоящим позором, поэтому сейчас у него есть только два варианта развития событий.

Путин смущен. Мне кажется, он может попытаться заморозить войну, понимая, что ресурсов уже не хватает. Но, конечно, есть понимание, что окончание войны не на условиях России, будет очередным гвоздем в политической карьере Путина. Поэтому на этот вариант я бы не надеялся. Другой вариант – масштабная мобилизация в России,

– предположил Бронжуков.

Некоторые эксперты считают, что это может произойти осенью – после выборов в Госдуму России. Например, политтехнолог Тарас Загородний убежден, что Путин не решится на объявление всеобщей мобилизации до выборов, ведь это может обернуться крахом политической системы.

Но потребность в увеличении количества личного состава никуда не исчезает, а наоборот – лишь усиливается. И дело не только в войне в Украине – Россия может пойти на еще один безумный шаг.

"Западные дипломаты высказывают теорию, что Путин попытается захватить Нарву (пограничный город в Эстонии, – 24 Канал), чтобы перевернуть эту "шахматную партию", которая сейчас является проигрышной для него. Это точно означает, что Путин загнан в угол, и то, как он будет выбираться из него, в значительной степени определит, как долго еще продлится война и в каком именно формате", – подчеркнул Бронжуков.

Обратите внимание! Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что на сегодня нет непосредственных признаков, которые бы указывали на намерение России напасть на страны Балтии. Однако разведывательные службы разных стран ЕС подтверждают, что Россия будет способна вести новую войну в будущем. К тому же нападение на страны Балтии может быть не в формате наземной, а именно гибридной операции – с привлечением дронов и ракет.

Как прошло перемирие в Украине?