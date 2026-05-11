Чи не найбільшою проблемою для Володимира Путіна став куций парад перемоги. Він обернувся абсолютним провалом, що змушує Кремль гарячково шукати способи відвернути від нього увагу. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, що може готувати Росія після кількаденного перемир'я та чому під загрозою може опинитися не лише Україна.

Як можуть змінитись бої на фронті?

Після ганьби з парадом перемоги – починаючи від його скороченого формату й до офіційного дозволу Володимира Зеленського на його проведення – Володимир Путін намагатиметься більше тиснути на Україну. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович, пояснивши, що Росія буде змушена хоч чимось перекрити пережитий сором.

Насамперед зміни можуть торкнутися фронту.

Зараз рівень штурмових дій збільшився, бо з'явилась зелень. Влітку інтенсивність може стати ще більшою. Тактика незмінна – рух малих штурмових груп із мінімальною кількістю бронетехніки. Пересування здебільшого на мотоциклах, квадроциклах та самокатах,

– зазначив Попович.

Росіяни також можуть збільшити удари авіабомбами по пріоритетних для себе містах. Серед них: передусім Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівка.

Довідково. Офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк повідомив, що ворог вкрай активно використовує КАБи на лінії фронту. Ними б'ють не точково, навпаки – намагаються уразити якомога більший радіус, буквально випалюючи місцевість. Лише на позиції бригади "Рубіж" можуть скидати до 200 керованих авіабомб. Постійні удари авіамбомбами можуть свідчити й про підготовку до ширшого наступу, адже вони знищують всі можливі укриття для українських військових.

"Вони продовжать широке використання дронів по лінії фронту, зокрема дрони на оптоволокні. Вони у ворога справді непогані, це треба визнати. Але також росіяни випускатимуть і далекобійні дрони по тилових українських містах", – зауважив військовий оглядач.

Коли може бути наступний масований обстріл?

Військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк пояснив, що за час перемир'я росіяни накопичували можливості для завдання нового великого удару по Україні. Вироблені дрони та ракети, які не використала Росія, чекають свого часу для наступної атаки.

За його словами, вже 11 – 12 травня Україні слід чекати нового масованого обстрілу.

Подібну думку висловив і авіаційний експерт Богдан Долінце. Зменшення інтенсивності обстрілів напередодні, найімовірніше свідчить, що нова атака відбудеться вже незабаром.

Але не варто думати, що ця атака якось відрізнятиметься від попередніх. Це просто одна з чергових атак,

– наголосив Долінце.

Якщо говорити про крилаті та балістичні ракети – їх росіяни використовують прямо з конвеєра. Водночас у них немає можливості суттєво збільшити виробництво. До того ж з використанням крилатих ракет у росіян є деякі труднощі. Найбільшим викликом для противника стало скорочення пускових установок морського та повітряного базування. Йдеться, зокрема, про носії ракет "Калібр", яких у Росії стало набагато менше через українські удари.

На який відчайдушний крок може піти Путін?

Значне посилення українських атак та провалений парад "побєди" серйозно похитнули російський режим, вважає політолог Артем Бронжуков. Останні події для Путіна стали справжньою ганьбою, тож зараз у нього є лише два варіанти розвитку подій.

Путін збентежений. Мені здається, він може спробувати заморозити війну, розуміючи, що ресурсів уже не вистачає. Але, звісно, є розуміння, що закінчення війни не на умовах Росії, буде черговим цвяхом у політичній кар'єрі Путіна. Тож на цей варіант я б не сподівався. Інший варіант – масштабна мобілізація в Росії,

– припустив Бронжуков.

Деякі експерти вважають, що це може статися восени – після виборів до Держдуми Росії. Наприклад, політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що Путін не зважиться на оголошення загальної мобілізації до виборів, адже це може обернутися крахом політичної системи.

Але потреба у збільшенні кількості особового складу нікуди не зникає, а навпаки – лише посилюється. І річ не тільки у війні в Україні – Росія може піти на ще один божевільний крок.

"Західні дипломати висловлюють теорію, що Путін спробує захопити Нарву (прикордонне місто в Естонії, – 24 Канал), щоб перевернути цю "шахову партію", яка зараз є програшною для нього. Це точно означає, що Путін загнаний у кут, і те, як він вибиратиметься з нього, значною мірою визначить, як довго ще триватиме війна та в якому саме форматі", – наголосив Бронжуков.

Зверніть увагу! Єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що станом на сьогодні немає безпосередніх ознак, які б вказували на намір Росії напасти на країни Балтії. Однак розвідувальні служби різних країн ЄС підтверджують, що Росія буде здатна вести нову війну у майбутньому. До того ж напад на країни Балтії може бути не в форматі наземної, а саме гібридної операції – із залученням дронів та ракет.

Як минуло перемир'я в Україні?