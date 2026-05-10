За два дні перемир'я ворог не здійснював масованих атак. Водночас у фронтових районах спокою не було. Не припиняли росіяни і штурми на напрямках, які є для них ключовими. Про це повідомив глава держави.

Дивіться також Чергові фантастичні плани росіян: окупантам наказали вийти до Краматорська до літа

Чи дотримуються росіяни перемир'я?

"За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно", – йдеться у повідомленні президента.