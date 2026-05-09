Таку думку в етері 24 Каналу висловив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк, підкресливши, що Трамп відповів так, як мав би, сьогодні він не впливає на такі процеси в російсько-українській війні.

Росія накопичує ресурс, який може застосувати після перемир'я

За переконанням політичного консультанта, очікувати після 11 травня продовження режиму тиші не варто. Він наголосив, що перемир'я може бути тільки тоді, коли у Кремлі оголосять про те, що готові надалі дотримуватись припинення вогню.

"Але ми на такі процеси починаємо дивитись з підозрою. Адже, що означає режим тиші з боку Кремля? Що за цей час Росія накопичить більше можливостей завдати удару по Україні. Якщо в день росіяни виробляють певну кількість ракет й вони не використані протягом доби, то будуть зберігатись і 11 – 12 числа нам слід приготуватись до масованої атаки", – зазначив Антонюк.

Однак і Росії не варто розслаблятись, адже Україна сьогодні наростила свої ударні спроможності, її дрони регулярно навідуються в російські тили. А ворожа система протиповітряної оборони, як підсумував Антонюк, демонструє, що захистити всі важливі точки на території Росії вона не здатна. СОУ з кожним разом ефективніше і глибше вдаряє по них.

В ніч на 9 травня Росія запустила "Шахеди" й балістику

Ворог атакував Україну Іскандером, запущеним з території Криму, та націлив понад 40 безпілотників, серед них ударні типу "Шахед", "Італмас", а також дрони-імітатори. Пуск дронів відбувся з декількох точок: Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллерово. Українська ППО збила 34 БпЛА. У Повітряних силах повідомили про влучання ракети та 9 дронів на 6 локаціях, а також про падіння збитих безпілотників у 2 місцях.

Напередодні перемир'я ворог посилив інтенсивність на фронті: як діє 9 травня?

До того як Росія погодилась на пропозицію Трампа про впровадження режиму тиші з 9 травня російські війська на фронті помітно активізувались. Адже весняна кампанія на піку. Зокрема інтенсивність атак фіксувалась на Харківщині. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, зауваживши на тому, що показник штурмових дій сягнув 44, хоча зазвичай був на рівні до 20. Мовиться про район Куп'янська, Лимана, ближнього прикордоння Харківської області.

А от станом на ранок 9 травня російські окупанти в зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил до атак не вдавалися. На думку Трегубова, це свідчило про те, що Кремль все-таки переживав, аби парад у Москві пройшов спокійно. Він також висловив переконання, що і українські військові, і російські окупанти спробують використати режим тиші на фронті, аби провести ротацію на певних відрізках, поправити свою логістику.