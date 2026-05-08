Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони у Росії?

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 30 квітня виробничих будівель "Заводу ім. Я.М. Свердлова" у Дзержинську Нижньогородської області Росії.

Довідка: "Завод ім. Я.М. Свердлова" є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. На ньому споряджають практично всі види боєприпасів – від авіаційний до артилерійських снарядів, протитанкових ракет тощо. Також завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які росіяни перетворюють на керовані (КАБ).

Також підтверджено ураження 25 квітня будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО РФ) "Кедровка" у населеному пункті Кедровка Свердловської області Росії.

У травні під ударом була інфраструктура підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо Брянської області Росії. Воно є важливим джерелом забезпечення російської армії боєприпасами.