Відповідний указ опублікований на сайті президента України.

Про що йшлося в указі Зеленського стосовно параду в Москві?

В документі зазначено, що, враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня 2026 року, Володимир Зеленський постановляє дозволити 9 травня 2026 року провести парад в місті Москві, що в Росії.

На час параду (з 10 години ранку за київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння,

– йдеться в указі.

Також в документі вказано координати квадрата Красної площі:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

Новий указ Зеленського набирає чинності з дня його підписання, тобто 8 травня 2026 року.

В Офісі Президента у коментарі 24 Каналу також зазначили, що Володимир Зеленський підписав указ, оскільки у росіян було переживання "за одну конкретну площу". Тому окупанти й отримали відповідний дозвіл на парад 9 травня.

Що відомо про триденне перемир'я між Україною та Росією?

Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Росією та Україною з 9 по 11 травня. Перемир'я охоплює припинення вогню та обмін 1 000 полоненими з кожної країни.

Американський лідер заявив, що на цю пропозицію погодилися як Володимир Зеленський, так і Володимир Путін. Український лідер підтвердив погодження, зазначивши, що Красна площа для України менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков також сказав, що Росія погодилася підтримати ініціативу Трампа про продовження перемир'я з Україною до 11 травня. За словами прихвосня Путіна, Москва також підтримала пропозицію провести обмін полоненими з Україною у форматі "1000 на 1000" до 11 травня.