Про це американський лідер написав на своєму акаунті у соцмережі Truth Social.

З якої дати по яку триватиме перемир'я в Україні?

Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти триденне припинення вогню (9, 10 та 11 травня),

– заявив Дональд Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що в ці дні в Росії будуть святкувати День Перемоги. Трамп заявив, що урочистості будуть також і в Україні, оскільки країна "також була важливою частиною та фактором Другої світової війни".

"Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1 000 полоненими з кожної країни", – написав американський лідер.

Дональд Трамп також підкреслив, що прохання про триденне перемир'я зробив безпосередньо він, і на цю пропозицію нібито погодилися як президент Росії Володимир Путін, так і Президент України Володимир Зеленський.

Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем ​​​​наближаємося один до одного,

– резюмував глава Білого дому.



Дональд Трамп оголосив триденне перемир'я між Україною та Росією / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social