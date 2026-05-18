Зрештою, Росія знову вимагала від України віддати неокуповані частини Донбасу, аби війна закінчилась. Чому заяви російської верхівки так відрізняються і чи готовий насправді Путін закінчити війну – на ці питання 24 Каналу відповів заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса.

Чи готовий Путін закінчити війну?

Заяви Путіна про закінчення війни прозвучали під час так званого параду перемоги та в розпал перемир'я, на яке погодилась і Україна, і Росія. Однак вже за кілька днів після цього росіяни здійснили одну з наймасованіших атак по Україні, яка почалася вдень 13 травня і закінчилась наступного ранку.

Павло Паліса наголосив, що такий крок росіян, очевидно, не демонструють готовності до закінчення війни, а розбіжність у словах та діях є звичкою для Росії. Проте заява Путіна все ж могла мати певне підґрунтя.

Нещодавно у російських ЗМІ була інформація щодо можливої підготовки до завершення війни. Я думаю, що це спроба виміряти середню температуру "по палаті". Подивитись, як російське суспільство до цього ставиться, як воно сприймає цю інформацію,

– пояснив Паліса.

Зрештою, російській владі обов'язково потрібно буде сформувати в інформаційному просторі обґрунтовану думку про те, що цілі так званої "сво" були досягнуті. Навіть якщо це об'єктивно не так.

Подібні заяви особливо мають сенс з огляду на передвиборчу кампанію, яка уже почалась в Росії. Адже у вересні 2026 року відбудуться вибори до Держдуми.

До слова, в ОП не виключають, що саме після проведення виборів Кремль може зважитись на оголошення загальної мобілізації. Україна розглядає такий сценарій і вже готується до нього.

Що пишуть ЗМІ про закінчення війни в Україні?

Видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США поступово зайшли у глухий кут. На цьому тлі Київ почав готуватися до тривалої війни з Росією, проте вже з урахуванням меншої підтримки від Сполучених Штатів.

У Європі й узагалі вважають, що мирний процес наразі "фактично мертвий". Росія не бачить сенсу у переговорах, а США значно від них дистанціювалися через війну в Ірані. Натомість в Україні вважають, що попередні спроби мирного врегулювання не дали результатів, тож і сподіватися на них зараз вже не варто.

Водночас журналісти The Economist зауважило, що Україна зараз у більш виграшному становищі, аніж Росія. Річ у тім, що Кремль почав втрачати позиції на фронті вперше з 2023 року. Українські військові почали поступово відновлювати втрачені позиції, через що весняно-літня кампанія росіян не може розпочатися повноцінно, і це може стати поворотним моментом. У виданні, однак, пояснили, що з огляду на те, що навіть короткочасне перемир'я на фронті не вдалося провести, війна навряд чи закінчиться швидко.