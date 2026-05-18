В конце концов, Россия снова потребовала от Украины отдать неоккупированные части Донбасса, чтобы война закончилась. Почему заявления российской верхушки так отличаются и готов ли на самом деле Путин закончить войну – на эти вопросы 24 Каналу ответил заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Готов ли Путин закончить войну?

Заявления Путина об окончании войны прозвучали во время так называемого парада победы и в разгар перемирия, на которое согласилась и Украина, и Россия. Однако уже через несколько дней после этого россияне совершили одну из самых массированных атак по Украине, которая началась днем 13 мая и закончилась на следующее утро.

Павел Палиса отметил, что такой шаг россиян, очевидно, не демонстрируют готовности к окончанию войны, а расхождение в словах и действиях является привычкой для России. Однако заявление Путина все же могло иметь определенную подоплеку.

Недавно в российских СМИ была информация о возможной подготовке к завершению войны. Я думаю, что это попытка измерить среднюю температуру "по палате". Посмотреть, как российское общество к этому относится, как оно воспринимает эту информацию,

– объяснил Палиса.

В конце концов, российской власти обязательно нужно будет сформировать в информационном пространстве обоснованное мнение о том, что цели так называемой "сво" были достигнуты. Даже если это объективно не так.

Подобные заявления особенно имеют смысл, учитывая предвыборную кампанию, которая уже началась в России. Ведь в сентябре 2026 года состоятся выборы в Госдуму.

К слову, в ОП не исключают, что именно после проведения выборов Кремль может решиться на объявление всеобщей мобилизации. Украина рассматривает такой сценарий и уже готовится к нему.

Что пишут СМИ об окончании войны в Украине?

Издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США постепенно зашли в тупик. На этом фоне Киев начал готовиться к длительной войне с Россией, однако уже с учетом меньшей поддержки от Соединенных Штатов.

В Европе и вообще считают, что мирный процесс пока "фактически мертв". Россия не видит смысла в переговорах, а США значительно от них дистанцировались из-за войны в Иране. Зато в Украине считают, что предыдущие попытки мирного урегулирования не дали результатов, поэтому и надеяться на них сейчас уже не стоит.

В то же время журналисты The Economist заметили, что Украина сейчас в более выигрышном положении, чем Россия. Дело в том, что Кремль начал терять позиции на фронте впервые с 2023 года. Украинские военные начали постепенно восстанавливать утраченные позиции, из-за чего весенне-летняя кампания россиян не может начаться полноценно, и это может стать поворотным моментом. В издании, однако, объяснили, что учитывая то, что даже кратковременное перемирие на фронте не удалось провести, война вряд ли закончится быстро.