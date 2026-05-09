Во время пресс-конференции 9 мая российский диктатор прокомментировал войну России против Украины.

Смотрите также Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных

Что сказал Путин о войне в Украине?

Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению,

– сказал глава Кремля.

Эта фраза прозвучала в составе очередной порции бреда, изданного диктатором.

В частности, он заявил, что решение об отводе российских войск от Киева весной 2022 было принято после просьбы президента Франции.

Макрон позвонил мне в 2022 году и сказал, что Украина не может подписывать документы в Стамбуле "с пистолетом у виска", и попросил увести войска от Киева,

– утверждает Путин.

При этом, по его словам, "глобалистские элиты" продолжили конфликт с Россией на территории Украины, поскольку ждали "катастрофу России в течение нескольких месяцев".

Также глава Кремля сообщил, что премьер Словакии Роберт Фицо передал ему от Владимира Зеленского предложение встретиться.

В свою очередь Путин подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Мол, если тот хочет, пусть приезжает в Москву.

При этом диктатор допустил встречу с украинским лидером и в третьей стране, однако только после того, как будут достигнуты окончательные договоренности.

К слову, Владимир Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы в Москве. По его словам, это связано не с угрозами со стороны Украины, а с тем, что "военные должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника".

В России слили "сценарий" окончание войны с Украиной

На днях в России слили внутренние документы Кремля с возможным сценарием завершения войны против Украины. Они показывают, что Москва не планирует существенных уступок и рассматривает варианты выгодного для себя "мира".

Российское издание "Досье Центр" опубликовало слайды презентации "После победы", подготовленной, вероятно, в феврале 2026 года. По данным расследователей, ее создали из-за проблем на фронте и ухудшения экономической ситуации в России.

В документе описан сценарий, при котором:

США подписывают отдельные мирные соглашения с Россией и Украиной;

Россия получает контроль над Донецкой и Луганской областями;

войска России выводятся из части Сумской и Харьковской областей;

линия фронта "замораживается" в Херсонской и Запорожской областях;

Украина сохраняет нейтральный статус и становится "буферной зоной";

президентом остается Владимир Зеленский;

США отменяют санкции, а европейские – остаются в силе;

Россия заявляет о "символической денацификации" Украины.

В презентации также признается, что продолжение войны опасно для России, так как:

требует полной мобилизации и перевода экономики на военные рельсы;

углубляет демографические потери из-за больших потерь на фронте.

Документ предполагает, что часть российских ультранационалистов и военных блоггеров может выступить против такого "мира". В ответ власти планируют информационное давление и усиление пропаганды через лояльные медиа. Отдельный блок посвящен тому, как объяснять "победу" россиянам.

По оценке Института изучения войны, утечка может быть частью информационной или когнитивной операции, чтобы создать впечатление, что Россия готова к компромиссам. На самом же деле предложенный сценарий предполагает значительные выгоды для Москвы и не выглядит реальной уступкой. Аналитики также считают маловероятным, что Россия сможет военно захватить всю Донбасс в ближайшей перспективе.

Как долго Россия еще может вести войну: мнение экспертов

Эксперты отмечают, что Россия все глубже погружается в экономический кризис и внутренние проблемы, поэтому Владимиру Путину становится сложнее продолжать войну.

По словам бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, Путин может оказаться перед выбором: либо продолжать войну, либо сохранять стабильность государства. Он считает, что система в России постепенно теряет эффективность и внутри элит растет давление на Кремль по завершению боевых действий.

Волкер также предполагает, что прекращение войны может произойти в ближайшие месяцы или до конца года, ведь финансовый ресурс России истощается, несмотря на временные сверхдоходы от нефти.

Политолог Игорь Рейтерович добавляет, что санкции и военные расходы существенно ударили по российской экономике: снижается покупательная способность населения, сокращаются рынки, а экономика частично "поглощает сама себя", поддерживая лишь военно-промышленный комплекс.

По его мнению, Россия приближается к пределу, когда не сможет поддерживать нынешний темп войны.