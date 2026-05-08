Российское расследовательское издание "Досье Центр" опубликовало 7 мая слайды презентации под названием "После победы", которые, как сообщается, создали, чтобы определить "наиболее правдоподобный сценарий" завершения войны и способы "продать" мирное соглашение российскому населению, передают аналитики Института изучения войны.

О чем говорится в российском сценарии окончания войны?

"Досье Центр" сообщил, что сотрудники Кремля начали работать над презентацией еще в феврале 2026 года.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что ее создали из-за беспокойства относительно плохих боевых действий России и влияния войны на российскую экономику.

"Наиболее правдоподобный сценарий" предусматривал подписание США двух отдельных мирных соглашений с Россией и Украиной. По ним Москва надеялась получить контроль над Донецкой и Луганской областями, из Сумской и Харьковской областей войска будут выведены, а в Херсонской и Запорожской областях заморозят линию фронта.

Также, согласно этому сценарию, Россия хочет отмены американских санкций. Между тем европейские санкции должны оставаться в силе, а Украина будет иметь нейтральный статус и служить "буферной зоной" между Россией и Западом. Также президентом Украины останется Владимир Зеленский, а Россия достигнет "символической и сдержанной денацификации" Украины.

В презентации отмечается, что продолжение войны в Украине будет рискованным, потому что это потребует от России перевода всей своей экономики на полноценный военный режим и проведения всеобщей мобилизации. Кроме того, продолжение боевых действий еще больше ухудшит демографические проблемы из-за высоких потерь.

Напомним, что по состоянию на 8 мая Россия потеряла погибшими и ранеными уже 1 339 190 человек. А, по словам президента Зеленского, в апреле Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч российских солдат.

В презентации предусмотрели, что часть ультранационалистического сообщества России, в частности милблогеры, вероятнее всего, будет против этого "мирного" сценария. Поэтому, как отметили авторы сценария, российской власти придется угрожать милблогерам дискредитацией российских сил и усилить голоса "умеренных" в медиапространстве, чтобы противостоять им.

К слову, в апреле 2026 года российские государственные СМИ и их европейские прокси распространили 6 основных пропагандистских нарративов, в частности изображение Брюсселя как "диктатуры" и празднование "американского поражения" на Ближнем Востоке. Эти нарративы быстро распространились по Европе через сеть прокси-платформ, которые выдают российский контент за "независимый анализ" и имеют высокий риск пропаганды. 24 Канал передал главное из соответствующего расследования издания Insightnews.media.

На слайдах также обсуждаются рамки для объяснения "мирного соглашения" российскому населению. В частности, там есть нарративы о том, что Россия якобы предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе, достигла максимальных результатов без всеобщей мобилизации, Путин сорвал усилия Запада по расширению и продолжению конфликта и что он знает, что лучше всего для России.

Администрация президента России, возможно, обнародовала эти слайды в рамках когнитивной войны, направленной на то, чтобы изобразить Россию как готовую к компромиссам для прекращения войны в Украине... Утечка слайдов презентации могла быть преднамеренной, чтобы продемонстрировать якобы готовность России уступить территорию в обмен на передачу Украиной остальной части Донецкой области,

– отметили аналитики ISW.

В то же время они отметили, что Кремль ошибочно представляет этот сценарий завершения войны как значительную уступку Ведь российские войска вряд ли захватят остальную часть Донецкой области военным путем в ближайшей и среднесрочной перспективе, если и вообще захватят.

Какие прогнозы экспертов на войну в Украине?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан выразил 24 Каналу мнение, что украинские защитники имеют силы противостоять врагу. Сейчас перед ними стоит главная стратегическая задача истощить силы врага в условиях активной обороны. По мнению Свитана, Украина в таких условиях сможет удерживать Донбасс до распада страны-террористки.

Тем временем адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу заметил, что Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель. Ей это удается несмотря на ослабление западной военной помощи, которое длится уже некоторое время.

А руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что в последнее время усилились атаки Украины на оккупированный Крым. Они становятся все более заметными и уже даже влияют на общий ход войны.

В то же время доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий отметил 24 Каналу, что решение о продолжении или завершении войны зависит только от диктатора Путина. Пока нет никаких признаков, что он хочет останавливать боевые действия.