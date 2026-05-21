Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, есть ли сейчас риск нового наступления. По его словам, Москва и Минск действительно подогревают напряжение, но за этими действиями стоит не только военный расчет.

Будет ли наступление из Беларуси?

Полноценное наступление из Беларуси сейчас не выглядит реалистичным, если исходить из того, как развивается война на этом этапе.

Напомним! 20 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область, прежде всего на Черниговско-Киевское направление. По его словам, Украина уже усиливает защиту севера, готовит превентивные шаги в отношении Беларуси и отдельных районов России и хочет более активной дипломатической работы, чтобы в Минске понимали последствия возможного втягивания в войну.

Россия не может решить даже тактические и оперативно-тактические задачи на действующей линии фронта, имеет огромные потери и вряд ли способна получить решающий эффект от открытия еще одного направления.

Считать, что открытие еще какого-то участка фронта существенно на что-то повлияет, – это нонсенс,

– сказал Подоляк.

На северном направлении работают Силы обороны Украины, ситуацию контролирует разведка, а сама Беларусь уже не является для Украины неизвестной территорией, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Важно! 21 мая 2026 года СБУ, Нацполиция, ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба начали усиленные меры безопасности в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Речь идет о масштабном противодействии диверсиям, шпионажу и подрывной деятельности: на границе усилили патрулирование, выставляют дополнительные блокпосты, проверяют документы, автомобили, территории и отдельные помещения.

Ранее ее пространство использовали для управления дронами, которые атаковали западные области, и в рамках противодействия этой инфраструктуре украинская сторона уже давала понять, что ответ будет другой, чем в 2022 году.

Территория Беларуси небольшая, понятные цели на территории Беларуси, и реакция будет не такая, как была в 22-м году. Реакция будет мгновенной, максимально жесткой,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Важно и то, что в самой Беларуси нет и близко такого уровня поддержки войны, как в России.

Беларусь не хочет войны. Она не воспринимает ее так, как это делают россияне. И когда там видят, что происходит с Россией после четырех лет войны, сказать, что белорусы готовы принимать в этом участие, – невозможно,

– сказал Подоляк.

Украина хорошо понимает, какие объекты на территории Беларуси являются ключевыми и как быстро их можно поразить, если возникнет такая необходимость. Об этом Минск уже не раз прямо и косвенно предупреждали и Владимир Зеленский, и Александр Сырский, и Министерство иностранных дел, давая понять Лукашенко, что в случае реального вмешательства он такого сценария не выдержит. В Киеве также напоминают, что в 2020 году он боялся даже собственных безоружных граждан, а теперь последствия были бы для него значительно жестче.

Зачем Россия подогревает напряжение с Беларусью?

История с северным направлением нужна Москве не только как военный раздражитель для Украины. Через такую эскалацию Кремль пытается окончательно забрать у Лукашенко даже минимальное пространство для маневра, потому что тот все же пытается искать отдельные контакты и с американцами, и с соседями Беларуси в Европе.

Речь идет о попытках Минска что-то неформально обсуждать с Польшей и Литвой, уменьшать напряжение на границе и показывать хоть какую-то отдельную субъектность. Для Путина это нежелательный сценарий, потому что ему важно, чтобы Беларусь оставалась не партнером, а полностью подконтрольной территорией.

Путин хочет убить ту маленькую субъектность Лукашенко окончательно и показать, что территория полностью под контролем россиян,

– сказал Подоляк.

Параллельно Москва использует эту историю и как инструмент давления на более широком направлении. Активность у границы с Украиной, а также демонстративные движения рядом со странами Балтии должны создавать впечатление, что Россия якобы еще сохраняет ресурс для расширения войны и готова поднимать ставки.

Путин хочет за счет этой определенной эскалации повысить свои ставки и сказать, что у нас еще есть ресурсы для масштабирования этой войны,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Беларусь нужна Кремлю и для давления на Украину, и для демонстрации силы снаружи. Но в этой игре важнее не реальное открытие нового фронта, а постоянное поддержание нервного напряжения на севере. В Киеве понимают, какие ресурсы имеет Беларусь на северном направлении, что у нее есть с точки зрения армии, логистики и вооружения, а также видят, что Россия уже не имеет больших резервов, потому что если бы они были, их бы бросили прежде всего на восточный фронт, где Москва постоянно испытывает дефицит сил.

Воспринимать это надо, четко понимая, что мы находимся в состоянии войны. Сегодня 26-й год, а не 22-й. И у нас есть полная карта объектов, ключевых для белорусской экономики, которые надо будет остановить в первые часы конфликта, если Беларусь захочет узнать, что такое война непосредственно на своей территории,

– сказал Подоляк.

Сейчас важно следить за данными разведки и Генштаба и понимать, что гибридная эскалация тоже остается одним из элементов этого этапа войны.

Что означают ядерные учения в Беларуси?

Отдельно давление с севера сейчас усиливают ядерной темой. С 19 по 21 мая Россия проводит учения, во время которых снова звучат заявления о возможном применении ядерного оружия, а Минобороны России параллельно сообщает о передаче в Беларусь Искандера-М с ядерной боевой частью.

К слову! Россия одновременно усиливает ядерное давление через Беларусь: Минобороны России заявило об учениях с применением "Искандер-М" и сообщило о доставке в Беларусь так называемых "специальных боеприпасов". По версии Москвы, их разместили в полевых пунктах хранения ракетной бригады и использовали в рамках учебного сценария с применением условного ядерного оружия.

В Киеве это воспринимают не как признак готовности к большой наступательной операции, а как часть психологического давления и попытку держать в напряжении и Украину, и соседей по региону.

Они не могут справиться с Украиной конвенционным оружием и не смогут. Поэтому снова достают тему ядерного оружия и пытаются пугать,

– сказал Подоляк.

Показательно и другое: если верить российским сообщениям, ядерные боеприпасы для Беларуси завезли только теперь, хотя Лукашенко уже давно рассказывал, что они якобы там есть.

Из этого делается вывод, что Минск не имеет реального контроля над таким оружием, а саму тему используют как элемент демонстративной эскалации, который Москва может включать под конкретный политический момент.

Нападение полноценное – это слишком. А вот провоцировать, проводить постоянные учения, ездить туда-сюда по дорогам – это точно будут делать,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

То есть главный риск сейчас связан не с повторением февраля 2022 года, а с постоянными провокациями, маневрами и попытками держать Украину в "северном напряжении". В Киеве исходят из того, что это направление надо и дальше усиливать, но признаков решения о полноценном наступлении пока нет.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?

На белорусском направлении фиксируют целый комплекс активностей: закрытие 19 лесов у границы, воздушную активность, установку антенн-ретрансляторов и развитие военной инфраструктуры.

Александр Мусиенко объяснял, что Украина все это отслеживает и держит под контролем, но признаков непосредственной подготовки к большому наступлению по состоянию на сейчас нет.

Эксперты оценивают сценарий нового вторжения из Беларуси как рискованный, но не ближайший.