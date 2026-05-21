Россия открыто угрожает европейским странам, чем поддерживает свой имидж "монструозной страны". Также, очевидно, так они предостерегают союзников Украины не усиливать военную помощь. При этом военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что ситуация не такая простая для России, как может казаться. Они вполне способны наделать проблем в тех же странах Балтии, но последствия таких действий могут стать неуправляемыми.

Смотрите также Путин дожал Лукашенко открыть второй фронт? Почему Беларусь объявляет мобилизацию и угрожает Украине

Может ли Европа предотвратить войну с Россией?

По мнению военного обозревателя, Европа вполне способна сделать так, чтобы этой войны не произошло. Для этого нужно максимально жестко реагировать на любые "мелкие случаи" эскалации.

К примеру, Россия может запустить определенное количество дронов по европейским странам. И это наделает много проблем для союзников. Но РФ должна осознавать, что в таком случае реакция Европы будет особенно жесткой. И лучше не идти на такой шаг.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Европа должна четко донести России. Если даже небольшая часть дронов полетит в ее сторону, то они это будут воспринимать как масштабное нападение со всеми вытекающими последствиями. Европейцы должны убедительно донести это россиянам всеми возможными каналами,

– отметил Шарп.

В противном случае у Кремля может быть соблазн ударить по какой-то из европейских стран в ограниченном режиме. Так они достигнут несколько целей: испортят жизнь европейцам и еще раз намекнут, что дальнейшая военная поддержка Украины – опасная идея.

Именно поэтому вся эта ситуация с угрозами России – тест на решительность для Европы. Если в Кремле увидят "слабину", то будут и в дальнейшем пробовать "на зубок" красные линии союзников Украины. Тем более это уже происходит. В последние годы было много различных диверсий и других гибридных действий со стороны России.

Обратите внимание! В сентябре 2025 года российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Тогда в воздушном пространстве страны зафиксировали по меньшей мере 19 беспилотников. Тогда НАТО поднимало свою авиацию, но сбило сравнительно небольшое количество дронов.

Каковы слабые места России?

При этом Россия откровенно опасается полномасштабного конфликта с Европой и фактически с НАТО. Им явно невыгодно погрузиться еще в такие боевые действия. Тем более что полномасштабная война в Украине продолжается уже более 4 лет.

Европа имеет ряд преимуществ в потенциальной полномасштабной войне. Первое слабое место Путина – военное. Совокупно они значительно сильнее российской армии с точки зрения конвенционного оружия, в которое не входит оружие массового поражения. А европейская авиация находится буквально в "другой лиге", чем российская.

Не стоит забывать, что другое слабое место Путина – экономика. В случае полномасштабной войны санкции против России станут чрезвычайно болезненными. Очевидно, что Европа перекроет России возможность пользоваться Балтийским морем, из которого есть выход к океану. Также тогда точно никто не будет покупать российские энергоресурсы и другие продукты.

А еще есть Калининградская область. В случае полномасштабной войны ее будет очень легко захватить. Тем более что существенных сил в России там нет, ведь все привлечено против Украины. Россия может попытаться быстро деблокировать эту территорию. Но, как показывает практика, они пока не умеют это делать против противника, который подготовился,

– отметил Шарп.

Война может начаться и из-за случайных событий

Сейчас представляется, что ни Европа, ни Россия не заинтересованы в полномасштабной войне друг против друга. РФ вряд ли захочет создать себе дополнительные проблемы на фоне полномасштабной войны в Украине. Но при этом гибридные действия против Европы продолжаются.

Поэтому нельзя отбрасывать вариант, когда активные бои начнутся фактически из-за неуправляемого развития событий. Провокации и гибридные эксцессы могут привести к незапланированной цепочке событий.

Например, Россия намеренно запустила куда-то беспилотник. Их сразу сбили. И пошло поехало. Вроде войны никто не хотел, но все дошло до обострения. И в Европе, и в США боятся, что неуправляемая эскалация приведет к большой войне. А там и ядерная война возможна. РФ тоже полномасштабная война не нужна, потому что ядерное оружие может полететь и по ним. Российские специалисты осознают, что ядерного паритета между Россией и НАТО нет,

– заметил Шарп.

Из этого можно сделать вывод, что Европе важно готовиться к различным сценариям. Но сверхважно – усиливать собственный ВПК и быть готовыми жестко отвечать на возможные провокации со стороны России.

Вся эта ситуация является достаточно неприятной для Украины. Ведь в Европе неоднократно намекали, что длительная война в Украине даст Европе возможность лучше подготовиться к угрозам со стороны России. К примеру, начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина рассчитывает, что война в Украине завершится до 2030 года.

Добавим, главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус считает, что риск военной эскалации России против одной из стран Европы действительно высок. В России могут быть убеждены, что Европа сейчас слабая и нерешительная, поэтому это один из лучших моментов, чтобы напасть. И возможные варианты – Сувалкский коридор или Эстония.